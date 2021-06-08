На Житомирщине ветеран АТО зарезал соседку и покромсал ее родственников

На Житомирщине ветеран АТО зарезал соседку / УНИАН

На Житомирщине мужчина ножом зарезал 67-летнюю соседку, а ее дочери и зятю нанес серьезные ранения в грудь. Об этом сообщает портал ТСН.

Около 22.00 7 июня, когда люди ушли спать, сосед выбил двери в их дом и набросился на мужчину с ножом. Жена бросилась защищать мужа. Сосед ударил ножом в грудь и ее. На крики из своей комнаты выбежала мать и начала закрывать собой дочь. Сосед волоком ее на улицу и убил.

Дочь погибшей смогли позвонить родственникам и попросить вызвать "скорую". В обоих — ножевые ранения грудной клетки.

Пострадавшие потеряли много крови. Как говорят медики, если им вовремя не оказали медицинскую помощь — мужчина и женщина могли бы умереть. Нападавшему 55 лет, он воевал в АТО.

После нападения мужчина скрылся, но полиция сумела его быстро задержать на железнодорожном вокзале в Могилев-Подольском Винницкой области. Сопротивления он не оказывал,

В полиции выясняют мотивы убийства. Пострадавшие говорят, сосед якобы им отдал свою старую стиральную машину и люстру. Сперва безвозмездно, но потом начал требовать деньги. А вот односельчане пострадавших уверены, что мужчина долго и заранее готовился убить супругов.

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Напомним, в городе Подольск, что в Одесской области, в частном жилом доме убили мужчину и женщину. Их окровавленные тела нашла соседка.

Правоохранители уже установили подозреваемого в преступлении. Во время следственных действий служебный пес привел полицейских к дому знакомого погибших.

Задержанный по подозрению в убийстве ранее состоял в сожительстве с 43-летней женщиной. И якобы пошел на преступление из-за ревности.