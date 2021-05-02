В Киеве в ночь на Пасху была массовая драка и поножовщина

В Киеве во время массовой драки одного человека ранили ножом в печень / Скриншот с t.me/dtpkievua

В ночь на Воскресение Христово – Пасха в 2021 году отмечается 2 мая – в Дарницком районе Киева произошла массовая драка, в ход пошел нож. Один человек получил ножевое ранение в печень.

Массовая драка в Киеве была на ул. Литвинского (ранее называлась Российская), сообщает Telegram-канал dtp.kiev.ua.

По его данным, в разборках принимали участие около 15 человек из разных компаний. Большинство из участников драки якобы были пьяны.

"…Одного (участника драки – Ред.) госпитализировали с ножевым ранением в область печени. Еще одному мужчине со сломанным носом и разбитой головой медики оказали помощь на месте", – отмечается в сообщении.

Причина драки пока неизвестна. Участники разборок называют разные версии случившегося.

В Сети опубликовано фото с места происшествия, на котором запечатлена лужа крови.

В Киеве во время массовой драки один человек ранен ножом в печень / t.me/dtpkievua

Ранее в Киеве уже происходили массовые драки. Один из самых ярких инцидентов произошел 4 июля прошлого года. Тогда рано утром в центре Киева – на Бессарабской площади в Арене – между собой дралась толпа парней, была стрельба, не обошлось без пострадавших.