В Киеве в ночь на Пасху была массовая драка и поножовщина

Серьезная драка в Киеве произошла на Дарнице, узнали журналисты.
В ночь на Воскресение Христово – Пасха в 2021 году отмечается 2 мая – в Дарницком районе Киева произошла массовая драка, в ход пошел нож. Один человек получил ножевое ранение в печень.
Массовая драка в Киеве была на ул. Литвинского (ранее называлась Российская), сообщает Telegram-канал dtp.kiev.ua.
По его данным, в разборках принимали участие около 15 человек из разных компаний. Большинство из участников драки якобы были пьяны.
"…Одного (участника драки – Ред.) госпитализировали с ножевым ранением в область печени. Еще одному мужчине со сломанным носом и разбитой головой медики оказали помощь на месте", – отмечается в сообщении.
Причина драки пока неизвестна. Участники разборок называют разные версии случившегося.
В Сети опубликовано фото с места происшествия, на котором запечатлена лужа крови.
Ранее в Киеве уже происходили массовые драки. Один из самых ярких инцидентов произошел 4 июля прошлого года. Тогда рано утром в центре Киева – на Бессарабской площади в Арене – между собой дралась толпа парней, была стрельба, не обошлось без пострадавших.