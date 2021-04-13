В Одесской области произошло двойное убийство с поножовщиной / Думская

В городе Подольск, что в Одесской области, в частном жилом доме убили мужчину и женщину. Их окровавленные тела нашла соседка. Об этом сообщает портал Думская.

По данным журналистов, трагический инцидента произошел на улице Комсомольская. Там в частном жилом доме нашли мертвыми 43-летнюю Татьяну и 57-летнего Владимира. Как говорит нашедшая трупы соседка, обоих жестоко зарезали.

Правоохранители уже установили подозреваемого в преступлении. Во время следственных действий служебный пес привел полицейских к дому знакомого погибших. Это - 45-летний житель Подольска.

Известно, что задержанный ранее состоял в сожительстве с 43-летней женщиной. Накануне трагического инцидента он долго употреблял алкогольные напитки в компании мужчины и женщины. Вероятно, считают полицейские, между ними возник конфликт, который и закончился поножовщиной.

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