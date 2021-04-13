В Одесской области произошло двойное убийство с поножовщиной

На улице Комсомольская в городе Подольск (Одесская область) женщина обнаружила в частном доме два трупа с явными следами насильственной смерти.
В городе Подольск, что в Одесской области, в частном жилом доме убили мужчину и женщину. Их окровавленные тела нашла соседка. Об этом сообщает портал Думская.
По данным журналистов, трагический инцидента произошел на улице Комсомольская. Там в частном жилом доме нашли мертвыми 43-летнюю Татьяну и 57-летнего Владимира. Как говорит нашедшая трупы соседка, обоих жестоко зарезали.
Правоохранители уже установили подозреваемого в преступлении. Во время следственных действий служебный пес привел полицейских к дому знакомого погибших. Это - 45-летний житель Подольска.
Известно, что задержанный ранее состоял в сожительстве с 43-летней женщиной. Накануне трагического инцидента он долго употреблял алкогольные напитки в компании мужчины и женщины. Вероятно, считают полицейские, между ними возник конфликт, который и закончился поножовщиной.
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Двойное убийство в Одессе:
- В среду, 20 января, в Одессе на улице был задержан мужчина, у которого в руках была голова, отделенная от тела.
- Задержанный был обмотан человеческими внутренними органами.
- Мужчина убил своего отца и еще одного человека.
- Одному из погибших убийца распорол брюшную полость, а другому отчленил голову.
- Подозреваемым в убийстве оказался Дмитрий Игоревич Пономаренко (30-летний одессит). Он работал в компании Оле Дюк, однако был уволен "за психическую нестабильность на работе и пребывание в наркотическом опьянении".