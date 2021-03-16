Подробности убийства в Одессе: стало известно, чье тело было в мешке

В Одессе убита 83-летняя женщина, возможный душегуб – ее сын / Скриншот

В Одессе в мешке нашли тело 83-летней местной жительницы, в ее убийстве признался сын – 55-летний мужчина, он задержан.

Убийство в Одессе совершено из-за конфликта, сообщили в Главном управлении Нацполиции на Одесчине, ссылаясь на слова задержанного.

Правоохранители выяснили, что мужчина нанес матери удар топором по голове, потом надел на нее полиэтиленовый пакет, обмотал скотчем и задушил.

После этого злоумышленник положил тело в мешок и оттащил подальше от дома.

Мужчину задержали дома, он не сказал из-за какого конфликта убил свою мать.

В Одессе убита 83-летняя местная жительница, задержан ее сын / od.npu.gov.ua

Начато производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса – Умышленное убийство. Задержанному грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет.

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