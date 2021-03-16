Подробности убийства в Одессе: стало известно, чье тело было в мешке

Возможный убийца уже задержан, он назвал причину преступления.
В Одессе в мешке нашли тело 83-летней местной жительницы, в ее убийстве признался сын – 55-летний мужчина, он задержан.
Убийство в Одессе совершено из-за конфликта, сообщили в Главном управлении Нацполиции на Одесчине, ссылаясь на слова задержанного.
Правоохранители выяснили, что мужчина нанес матери удар топором по голове, потом надел на нее полиэтиленовый пакет, обмотал скотчем и задушил.
После этого злоумышленник положил тело в мешок и оттащил подальше от дома.
Мужчину задержали дома, он не сказал из-за какого конфликта убил свою мать.
Начато производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса – Умышленное убийство. Задержанному грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет.
Убийство женщины в Одессе – допрос подозреваемого
- Напомним, 16 марта в Одессе возле входа в подвал средней общеобразовательной школы №57, которая находится по адресу ул. Ямчитского, 7, нашли тело женщины в мешке.
- По сведениям полиции, на теле обнаружили следы насильственной смерти. После инцидента правоохранители оцепили часть Одессы – от ул. Мариинской до переулка Орликова.
Автор: Екатерина Присяжнюк