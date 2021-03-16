В Одессе у подвала школы нашли тело женщины в мешке

В Одессе возле школы обнаружили тело, которое было в мешке / od.npu.gov.ua

В Одессе на ул. Мариинской возле входа в подвальное помещение учебного заведения нашли тело пожилой женщины, которое лежало в мешке.

На теле погибшей были признаки насильственной смерти, говорится на сайте Главного управления Нацполиции в Одесской области.

Тело женщины в Одессе в мешке нашли возле входа в подвал школы №57, которая находится на ул. Ямчитского, пишет Думская со ссылкой на данные правоохранителей.

По сведениям корреспондента издания, полицейские оцепили часть областного центра – от ул. Мариинской до переулка Орликова.

Правоохранители устанавливали личность женщины и выясняли обстоятельства ее гибели.

В Одессе возле школы нашли тело, которое было в мешке / od.npu.gov.ua

В Одессе нашли тело женщины в мешке – видео с места происшествия

В Уголовном кодексе Украины есть ст. 115 – Умышленное убийство. За убийство одного человека грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет.

Справка. В Одессе по адресу ул. Ямчитского, 7 находится средняя общеобразовательная школа №57.