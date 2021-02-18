В Киеве возле метро нашли труп

Тело нашли на остановке общественного транспорта. При первичном осмотре следов насилия не обнаружено.
В четверг, 18 февраля, в Киеве на остановке общественного транспорта возле станции метро Лукьяновская нашли тело неизвестного мужчины.
При первичном осмотре следов насилия не обнаружено, пишет Obozrevatel со ссылкой на полицию Киева.
"Умершим оказался 43-летний гражданин Украины. Причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза", – говорится в сообщении.
На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа и криминалист.
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Автор: Анна Багрий