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В Одессе подростки разгромили шикарный дом ради лайков

27 сентября 2021, 21:55

Инцидент произошел в поселке Прилиманском. Там подростки арендовали частный жилой дом и целенаправленно разгромили его.

В Одессе подростки разгромили дом ради лайков / Скрин

В Одессе подростки арендовали частный дом и, ради лайков в соцсети, устроили в нем погром, снимая процесс на видео, сообщает сегодня Telegram-канал Новости Одесса.

Инцидент произошел в поселке Прилиманском. Там подростки арендовали частный жилой дом и целенаправленно разгромили его. В какой-то момент они едва не завалили шкаф.

Все это подростки снимали на видео и публиковали в Сети.

"Они сняли дом для празднования дня рождения. Около 8 вечера нам позвонили соседи и сказали, что из окон летят картины, техника и посуда", - рассказала хозяйка помещения.

В соцсетях пишут, что владельцы дома теперь ищут подростков и будут требовать компенсацию.

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"В процессе "развлечений" поломали бильярдный стол, диван, все кровати, шкаф, разбили абсолютно всю посуду, разбили окно, порвали шторы", - сообщили в Сети.

Сообщается, что подростки сломали карнизы, оборвали все декорации, вазоны и статуэтки.

Ранее в Одессе пожилая горожанка впала в ярость и решила самостоятельно бороться со стихийной торговлей в исторической части города – в легендарной Молдаванке. Для этого она собственными руками разгромила лоток с овощами.

Видео расправы с торговцами опубликовали в Telegram-канале "Ху***я Одесса". Сообщается, что инцидент произошел сегодня, 31 августа.

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