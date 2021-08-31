Рыночная экономика: в Одессе женщина в щепки разгромила торговый лоток

В Одессе женщина в щепки разгромила торговый лоток / скриншот из видео

В Одессе пожилая горожанка впала в ярость и решила самостоятельно бороться со стихийной торговлей в исторической части города – в легендарной Молдаванке. Для этого она собственными руками разгромила лоток с овощами.

Видео расправы с торговцами опубликовали в Telegram-канале "Ху***я Одесса". Сообщается, что инцидент произошел сегодня, 31 августа.

В частности, бабушку и ее соседей так достали продавцы овощей рядом с домом, что они пошли на радикальные меры и устроила погром.

Сначала одесситка с подругами ричали торговцам, чтобы они убирались вон, а потом после угроз перешла к действиям. Она схватила коробки с овощами и начала их переворачивать. Другая же пыталась ее отговорить от погрома, но ей это не удалось.

Женщине в ответ разозленные торговцы угрожали расправой и тюрьмой.

Реклама

Читайте также"Вы - расисты, я позвоню Байдену": в Одессе американец ходил в футболке "Россия" и грубил копам

Напомним, ранее сообщалось, что вечером 16 августа на одной из одесских остановок пассажиры толпой накинулись на мужчину из-за того, что он толкнул ногой другую пассажирку, выходившую из маршрутки.

Однако виновник конфликта смог вырваться и едва сбежал от возмущенной толпы прямо через проезжую часть дороги.

В Одессе 29 августа мужчина набросился на пожилую женщину и ударил ее ногой с криком "Ложись, бандера".

Почему он ударил ногой бабушку – объяснить не смог. Когда его начали спрашивать об отношении к легенде украинского национализма Степану Бандере, мужчина не смог ничего ответить. Лишь через несколько минут указал, что не знает, как относиться к фигуре этого деятеля.