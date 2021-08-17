"За такое, с*ка, его расчленить надо, мр*зь": в Одессе разъяренные пассажиры толпой избили мужчину

На мужчину накинулась целая толпа / Скриншот

Вечером 16 августа на одной из одесских остановок пассажиры толпой накинулись на мужчину из-за того, что он толкнул ногой другую пассажирку, выходившую из маршрутки.

Как пишет УНИАН, возмущенные люди решили путем самосуда разрешить возникший конфликт.

Отмечается, что около десяти пассажиров, ехавших в одной маршрутке, которые стали свидетелями скандального инцидента, набросились на мужчину с кулаками и избили его по лице, спине и ногах.

Так продолжалось с минуту. Однако виновник конфликта смог вырваться и едва сбежал от возмущенной толпы прямо через проезжую часть дороги.

"За такое, с*ка, его расчленить надо, мр*зь", - кричала одна из участниц бойни.

Тем временем пострадавшую неподалеку от маршрутки успокаивали несколько пассажиров.

Напомним, ранее в одесской маршрутке поссорились пассажиры. Люди возмутились тем, что молодая пара ехала в транспорте почти голой. Парень был в шортах с голым торсом, а девушка - в бикини.