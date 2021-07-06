Убил потолок: в одесской квартире рухнуло перекрытие

Потолок упал на хозяйку квартиры / ГСЧС

В Одессе в двухэтажном доме во вторник, 6 июля, обрушилось перекрытие. ЧП случилось на улице Степная. В результате погиб человек.

Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

В квартире на втором этаже дома обвалилось перекрытие площадью 20 квадратных метров. Под завалами спасатели обнаружили тело владелицы квартиры - женщины 1938 года рождения.

Сейчас завал разбирают 20 спасателей. Задействованы четыре единицы спецтехники.

Напомним, вчера, 5 июля, в Киеве возле станции метро Берестейская частично обрушился путепровод и рухнул на автомобиль.

От путепровода отвалился кусок бетона и попал прямо в лобовое стекло автомобиля Газель. К счастью, никто не пострадал.

В дальнейшем специалисты планируют провести масштабную реконструкцию: заменить пролетное строение и убрать колонны, установленные на проезжей части проспекта. Такой шаг поможет ликвидировать сужение, из-за которого на проспекте Победы часто случается пробка.