Мост устал: в Киеве обвалилась часть Берестейского моста на авто

Берестейский мост частично обрушился / Патрульная полиция

В Киеве возле станции метро Берестейская частично обрушился путепровод и рухнул на автомобиль.

Как сообщает патрульная полиция Киева, осыпался защитный слой бетона и части перильного ограждения Берестейского моста.

Патрульные уже перекрыли движение на проспекте Победы, в связи с чем там образовалась пробка.

Как сообщает Telegram-канала Киев Оперативный, от путепровода отвалился кусок бетона и попал прямо в лобовое стекло автомобиля Газель. К счастью, никто не пострадал.

По данным Киевской городской администрации, в ближайшее время на сооружении выполнят первоочередные противоаварийные работы.

В дальнейшем специалисты планируют провести масштабную реконструкцию: заменить пролетное строение и убрать колонны, установленные на проезжей части проспекта. Такой шаг поможет ликвидировать сужение, из-за которого на проспекте Победы часто случается пробка.

Как ранее сообщал Главред, в Киеве очевидцы засняли на видео экстремала, который устроил покатушки на самокате по пешеходному мосту. Но не дорожкой для прохожих, а узкой балкой на вершине моста.