Экстрим ради лайков: в Киеве парень прокатился на самокате на вершине моста

Инцидент попал на видео / Скриншот

В Киеве очевидцы засняли на видео экстремала, который устроил покатушки на самокате по пешеходному мосту. Но не дорожкой для прохожих, а узкой балкой на вершине моста. Расстояние до воды – более двух десятков метров.

Инцидент произошел днем, когда по пешеходному мосту проходили сотни людей. Сорвиголову снимал на видео другой юноша. Экстремал на самокате проехался в одну сторону и вернулся к своему оператору. Соответствующее видео опубликовали в Telegram-канале "Киев Оперативный".

Судя по тому, что никаких сообщений о падении человека с высоты не поступало, экстремалы без проблем слезли с высоты.

"И стоит тот снятый видос такого риска?", – несмотря на то, что катание было достаточно зрелищным, ни один из свидетелей не отреагировал на это положительно. Поскольку балка моста закреплена на высоте 32 метров, а падение с нее, скорее всего, привело бы к фатальному исходу.

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