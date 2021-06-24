УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Киев вводит жесткие ограничения для самокатов: теперь где попало не покатаешься

24 июня 2021, 17:19
Прослушать новость
Остановить

Предусматривается снижение скорости и определение запрещенных зон для езды на таких транспортных средствах.

Меморандум о передвижении самокатов
Скорость не должна превышать 20 км/ч / КГГА

Киевские власти решили ввести ограничения для самокатов касательно скорости и территорий их передвижения. Соответствующий меморандум руководство города подписало с операторами услуг проката электросамокатов.

Как сообщили в пресс-службе КГГА, документ подписали в четверг, 24 июня.

"Киевская городская государственная администрация подписала Меморандум о сотрудничестве с операторами услуг проката электросамокатов Киева. От города документ подписал заместитель председателя КГГА по вопросам осуществления самоуправляющихся полномочий Константин Усов. С другой стороны подписи поставили представители всех семи компаний, которые сегодня предоставляют услуги проката электросамокатов в Киеве: ТМ "Вolt", ТМ "Kiwi", ТМ "Scroll", ТМ "BikeNow", TM "Zelectra", TM "Jet" и TM "Vzhooh", - говорится в сообщении.

Также в администрации отметили, что на сегодняшний день в Киеве насчитывается порядка 4000 прокатных электросамокатов. К концу года их количество может увеличиться к 7000.

Меморандум предусматривает максимальную скорость движения не выше 20 км/ч. Однако в пешеходных, зеленых и исторических зонах ее предел составляет 14 км/ч.

Реклама

Также самокаты будет запрещено парковать в исторических центрах, зонах вокруг дипломатических учреждений, возле отдельных государственных и правоохранительных органов, а также субъектов, которые ведут свою деятельность в области национальной безопасности и обороны.

А вот на таких территориях, как Пейзажная аллея, пешеходная часть улицы Сагайдачного, некоторые религиозные и чувствительные зоны, например, кладбища и зоны вокруг органов государственной власти передвижение на самокатах будет запрещено вообще.

Еще одним важным пунктом документа является "обязательство операторов страховать каждого пользователя на случай несчастных случаев и травм при использовании самоката. Полис должен покрывать расходы на медицинскую помощь и лечение, а также вред, нанесенный имуществу третьих лиц - с покрытием от 100 тысяч гривен".

Правила движения в Киеве:

1 апреля текущего года КГГА сняла ограничения скорости на семи улицах столицы. Так, водители вместо максимальной 50 км в час получили возможность разгоняться до 80 км в час.

Ограничения сняли на таких улицах:

  • ул. Шухевича (от Северного моста до ул. Бальзака);
  • ул. Набережно-Рыбацкая (от Гаванского моста до ул. Электриков);
  • Надднепрянское шоссе;
  • Набережное шоссе (от Почтовой площади до Надднепрянского шоссе);
  • Столичное шоссе (до ул. Академика Заболотного);
  • ул. Саперно-Слободская (от ул. Гринченко до Южного моста);
  • ул. Бажана (от Южного мостового перехода до Харьковской площади).
новости Киева ограничение скорости новости Украины самокат
Сейчас вы просматриваете новость «Киев вводит жесткие ограничения для самокатов: теперь где попало не покатаешься». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Прорыв из Крыма и удар по Донбассу: журналист объявил об атаке Путина после встречи с БайденомПрорыв из Крыма и удар по Донбассу: журналист объявил об атаке Путина после встречи с Байденом Новый вид "бомб": на обстрел эсминца в Черном море отреагировали Лондон и КиевНовый вид "бомб": на обстрел эсминца в Черном море отреагировали Лондон и Киев Как быть с "Минском"Как быть с "Минском" Армяне устали быть "маленьким, но гордым народом"Армяне устали быть "маленьким, но гордым народом" Победа Пашиняна: внешние силы должны быть довольныПобеда Пашиняна: внешние силы должны быть довольны

Последние новости

17:58

Один из главных эксклюзивов PS4 скоро доберётся до ПК – слухи

17:56

Дженнифер Энистон официально прокомментировала воссоединение с Брэдом Питтом

17:55

Удар по Фирташу и Фуксу: Зеленский запустил решение СНБО о санкциях

17:43

"Это была жесть!": появилось видео из салона самолета с украинцами во время срочной посадки Видео

17:37

"Некоторые могут сорваться". Чего опасаться в полнолуние в июне 2021 года – прогноз астрологов Видео

Реклама
17:30

Календарь магнитных бурь на июль 2021: когда ударит по голове сильнее всего Видео

17:19

Киев вводит жесткие ограничения для самокатов: теперь где попало не покатаешься

16:53

Власть и бизнес должны вести диалог, иначе страна останется без инвестиций – эксперт

16:49

В СБУ объяснили, почему в Украину не пускают Киркорова: тот ответил Видео

16:45

Домашнее мороженое с йогуртом: невероятно вкусный и простой рецепт Видео

16:42

Искусственный интеллект дорисовал обрезанную картину "Ночной дозор" Рембрандта Фото

16:42

"Санкции – это бессилие": Лукашенко назвал ЕС "мерзавцами" и сделал заявление о военном положении Видео

16:30

Половое воспитание 3 сезон: дата выхода, актеры и трейлер Фото Видео

16:17

Гороскоп на 25 июня 2021 для всех знаков Зодиака: провальные покупки и встреча с новой любовью Видео

16:16

Россия пригрозила открыть огонь на поражение по британцам в Черном море

16:07

Автор курсовой на "еб***м украинском языке" из Харькова загремела в больницу Видео

16:02

В России штамм Дельта убивает людей пачками: в Москве рекордное число смертей Видео

15:59

Жена Димы Комарова Александра Кучеренко попробовала себя в новой роли

15:47

"Враждебные слова, десятки самолетов": детали "нападения" россиян на британский эсминец у Крыма Видео

15:33

В Lenovo придумали, как добавить беспроводную зарядку почти в любой ноутбук Фото

Реклама
15:22

Евросоюз утвердил новые жесткие санкции против Беларуси Видео

15:05

"Не слабо": красотка разделась в ровенском троллейбусе и взбесила кондуктора Видео

14:50

Инсайдер рассказал о линейке iPhone 14 и iPhone SE 5G, запланированные на 2022 год

14:45

Стало известно, сколько Леся Никитюк зарабатывает на соцсетях Видео

14:30

"Бл**ь, остаюсь в этой е*аной Украине": блогер выехал из ОРДЛО и грязно обругал Украину

14:15

"Оператор ГТС" переплачивает в разы на закупках оборудования и товаров – СМИ

14:11

NVIDIA выпустила бесплатный "пейнт", который превратит ваши каракули в шедевр Видео

13:56

"Большая стройка": плавкран "Захарий" возобновляет работу на Запорожских мостах

13:53

"Я несчастна, я не могу спать": Бритни Спирс раскрыла детали абьюза от ее отца на суде

13:50

"Россия Украине – враг": Киев решил избавиться от памятника в честь "дружбы" с Москвой Видео

13:41

"Более агрессивный Путин": эксперт предупредил о неожиданном последствии встречи глав РФ и США Видео

13:35

Чтобы не мешал: в России отдыхающие положили тело утонувшего в канаву и прикрыли голову пакетом Видео

13:33

Новая игра про Чужих обзавелась свежим трейлером и датой релиза Видео

13:24

Злата Огневич объяснила, что делать на свидании, чтобы парень сбежал в ужасе

12:57

Легенда российского футбола опозорился в эфире из-за прохода сборной Украины на Евро-2020 Видео

12:54

"На голову выше сборной России": Михаил Боярский видит украинскую команду в полуфинале Евро-2020 Видео

12:44

Чего ждать от презентации Windows 11 и как её смотреть Видео

12:41

Водитель киевского трамвая упал в обморок во время движения: в кабине было +47 Видео

12:28

Аномальная жара отступит: в Украину идет холодный фронт Видео

12:09

Индийский штамм коронавируса Дельта: как понять, что вы подхватили инфекцию Видео

Реклама
12:01

Как вымирает Украина: аналитик назвал области, в которых самая плачевная ситуация Видео

12:00

Актриса Ирина Поплавская сыграет украинскую Катю Пушкареву в сериале Моя улюблена Страшко Видео

11:38

"Автомагистраль-Юг" начала "Большую стройку" двух аварийных мостов на трассе Сумы-Полтава

11:33

Метинвест своим приоритетом считает снижение производственного травматизма

11:13

Дело кума Путина: к теще Медведчука и в офис ОПЗЖ пришли с обысками

11:08

Андрей Илларионов: Главный инициатор и мотиватор вступления Украины в НАТО – это Владимир Путин

10:53

"Отбивался" огнетушителем и убегал: в задержании украинца в Варашаве участвовали восемь копов Видео

10:46

Найден мертвым пионер борьбы с компьютерными вирусами Джон Макафи: названа причина смерти

10:23

Новый клип Михаила Поплавского "Украинский борщ" - это общественно-политический проект актуально

10:23

ВОЗ решила, что пора проводить вакцинацию детей от коронавируса Видео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять