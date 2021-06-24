Киев вводит жесткие ограничения для самокатов: теперь где попало не покатаешься

Скорость не должна превышать 20 км/ч / КГГА

Киевские власти решили ввести ограничения для самокатов касательно скорости и территорий их передвижения. Соответствующий меморандум руководство города подписало с операторами услуг проката электросамокатов.

Как сообщили в пресс-службе КГГА, документ подписали в четверг, 24 июня.

"Киевская городская государственная администрация подписала Меморандум о сотрудничестве с операторами услуг проката электросамокатов Киева. От города документ подписал заместитель председателя КГГА по вопросам осуществления самоуправляющихся полномочий Константин Усов. С другой стороны подписи поставили представители всех семи компаний, которые сегодня предоставляют услуги проката электросамокатов в Киеве: ТМ "Вolt", ТМ "Kiwi", ТМ "Scroll", ТМ "BikeNow", TM "Zelectra", TM "Jet" и TM "Vzhooh", - говорится в сообщении.

Также в администрации отметили, что на сегодняшний день в Киеве насчитывается порядка 4000 прокатных электросамокатов. К концу года их количество может увеличиться к 7000.

Меморандум предусматривает максимальную скорость движения не выше 20 км/ч. Однако в пешеходных, зеленых и исторических зонах ее предел составляет 14 км/ч.

Реклама

Также самокаты будет запрещено парковать в исторических центрах, зонах вокруг дипломатических учреждений, возле отдельных государственных и правоохранительных органов, а также субъектов, которые ведут свою деятельность в области национальной безопасности и обороны.

А вот на таких территориях, как Пейзажная аллея, пешеходная часть улицы Сагайдачного, некоторые религиозные и чувствительные зоны, например, кладбища и зоны вокруг органов государственной власти передвижение на самокатах будет запрещено вообще.

Еще одним важным пунктом документа является "обязательство операторов страховать каждого пользователя на случай несчастных случаев и травм при использовании самоката. Полис должен покрывать расходы на медицинскую помощь и лечение, а также вред, нанесенный имуществу третьих лиц - с покрытием от 100 тысяч гривен".

Правила движения в Киеве:

1 апреля текущего года КГГА сняла ограничения скорости на семи улицах столицы. Так, водители вместо максимальной 50 км в час получили возможность разгоняться до 80 км в час.

Ограничения сняли на таких улицах: