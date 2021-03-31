В Киеве неожиданно отказались повышать скорость движения до 80 км/ч

В Киеве отказались снимать ограничения скорости / Автоцентр

Ожидаемого увеличения скорости движения транспорта до 80 км/ч на 17 улицах Киева с 1 апреля не произойдет из-за того, что ни одна из дорожных магистралей не соответствует полностью необходимым критериям, заявил директор КП Центр организации дорожного движения Виктор Черний.

Чиновник отметил, что на указанных улицах фиксируется высокий уровень аварийности и тяжести последствий ДТП. Также здесь разрешено движение велосипедистам, которые выступают против увеличения разрешенной скорости движения.

Помимо этого вдоль таких улиц находятся заведения массового посещения граждан, остановки общественного транспорта (без заездных карманов).

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"Здесь следует принять во внимание, что Кодекс Украины об административных правонарушениях предусматривает ответственность только при превышении установленной скорости движения более чем на 20 км/ч. Еще 2 км/ч является технической погрешностью, не учитывается при фиксации скорости соответствующим оборудованием. Так что фактически речь идет о разрешении двигаться со скоростью до 102 км/ч в населенном пункте", - отметил Черний.

По его словам, за последние 3,5 года на улицах, где разрешали повышение скорости, погибли 182 человека, 1 789 человек было тарвмировано.

"Город не может позволить себе рисковать жизнью киевлян и поднимать разрешенную скорость движения, когда условия для этого отсутствуют", - подытожил Виктор Черний.

Правила движения - о чем ранее писал Главред: