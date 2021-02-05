Остановка без причины и арест на 10 дней: к чему готовиться водителям

В Верховной Раде готовятся расширить полномочия полиции и увеличить штрафы для водителей / УНИАН

В Верховной Раде ко второму чтению готовят законопроекты, которыми собираются ужесточить ответственность водителей и пешеходов за нарушение правил дорожного движения. Депутаты предлагают не только повысить штрафы за управление транспортом в нетрезвом виде, но и усилить полномочия полицейских, которые теперь, выискивая нарушителей, смогут проводить профилактические проверки в ночные часы и в праздничные дни. Эксперты говорят, что на данный момент такие меры преждевременны и могут быть опасны для водителей.

Проверки в праздники и штрафы за переход на красный

В июле минувшего года парламент в первом чтении уже рассматривал скандальный законопроект №2695 авторства группы депутатов партии Слуга народа "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления ответственности за отдельные правонарушения в сфере безопасности дорожного движения", который предусматривает внесение изменений в ряд статей КоАП (Кодекса об административных правонарушениях).

Скандальным его тогда назвали потому, что закон подразумевал возвращение полиции права останавливать водителей без причины и "прятаться в кустах".

Читайте такжеШтрафы до 17 тысяч: полиция начала жестко наказывать "евробляхеров"Однако ко второму чтению проект закона претерпел изменений. Сейчас, если закон примут, то водителю, севшему за руль в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, может грозить административный арест на 10 суток. При повторном таком нарушении в течение года, согласно законопроекту, водителя могут лишить права управления на 3 года и даже изъять его автомобиль.

Кроме того, законопроект предполагает и увеличение штрафов:

За превышение скорости более чем на 50 км\ч – 200 необлагаемых минимумов доходов граждан (3400 гривен);

За управление без документов или непредъявление всех необходимых документов (страховки, техпаспорта) – 25 необлагаемых минимумов (425 гривен);

За отсутствие права управления транспортным средством или передачу прав лицу, не имеющему такого права - 200 необлагаемых минимумов доходов граждан (3400 гривен);

За управление автомобилем лицом, лишенным прав – 1200 необлагаемых минимумов (20 400 гривен), а при повторном нарушении – 2400 необлагаемых минимумов (40 800 гривен) с лишением права управления транспортным средством сроком от 5 до 7 лет;

За управление в нетрезвом виде и отказ от прохождения проверки – 1000 необлагаемых минимумов (17 000 гривен), при повторном нарушении в течении года – 2000 необлагаемых минимумов (34 000 гривен).

Причем штрафы смогут накладывать на водителей в течение года, а не в течение трех месяцев, как сейчас.

Также, согласно законопроекту, патрульная полиция вскоре может получить право на профилактические проверки состояния водителей в ночные часы (с 22:00 до 8:00) в праздничные, выходные дни и в течение дня после них. В этом случае полицейский при остановке может потребовать документы у водителя для подтверждения личности.

Примечательно, что в отличие от проекта, рассмотренного в первом чтении, сейчас из него убрали спорную норму о передаче удостоверения в руки патрульным – теперь водитель может сделать это, как и раньше, не выходя из машины.

Помимо этого, собираются усилить штрафы и за нарушение ПДД пешеходами и велосипедистами. Согласно законопроекту 2697 "О внесении изменений в 127 КоАП об усилении ответственности пешеходов за нарушение правил дорожного движения", за игнорирование сигналов светофора (переход на красный свет), переход в неположенном месте или непосредственно перед приближающимися транспортными средствами, нарушителю грозит штраф в размере 15 необлагаемых минимумов доходов граждан (255 гривен), а если пешеход или велосипедист был нетрезв, то тогда он может заплатить штраф вдвое больше - 30 необлагаемых минимумов (510 гривен). Если действия пешехода создали аварийную обстановку, тогда ему грозит штраф в 40 минимумов (680 гривен).

Увеличение полномочий полиции

По словам замминистра внутренних дел Антон Геращенко, рассмотрение проекта необходимо для усиления безопасности водителей на дорогах. "Я очень надеюсь, что этот законопроект поддержат все фракции и все депутатские группы, так как от рук пьяных водителей гибнут избиратели, голосовавшие за каждую политическую силу в надежде что она сделает Украину безопаснее", - писал Геращенко на своей странице в Facebook.

Отметим, что законопроект 2695 предварительно собирались рассматривать в сессионном зале в среду, 3 февраля, что, в свою очередь, спровоцировало украинцев писать петиции на сайте президента, в которых люди называли законопроект "диктаторским" и выйти на протест под здание парламента.

Однако, как объяснил Главреду один из соавторов скандального документа, депутат Слуги народа Александр Бакумов, на данный момент его рассмотрение перенесли на следующую пленарную неделю. По словам депутата, законопроект в большей части направлен на то, чтобы те водители, которые злостно нарушают ПДД, не могли избежать наказания – например, именно поэтому был увеличен срок наложения штрафов и отменена норма о взятии водителя на поруки трудовым коллективам или общественным организациям и о закрытии дело по малозначимости, поскольку именно этими лазейками ранее пользовались водители чтобы уклониться от ответственности, особенно в случаях серьезных ДТП.

"В этом законопроекте на данный момент нет положений, которые бы вызывали серьезную дискуссию в обществе. Единственный спорный вопрос, который после первого чтения все же остался - профилактическая остановка, которая действительно может усилить присутствие полиции на дорогах. Я опрашивал коллег-депутатов из других фракций и все они считают, что в той редакции, которая осталась в законе, такая мера абсолютно оправдана", - сказал Бакумов, и отметил, что в законе все еще остается поправка для ее отмены депутатами в сессионном зале.

Читайте такжеВ Украине планируют взвинтить штрафы для водителей​: за что будут наказыватьПри этом, автоюрист Владимир Караваев уточняет, что, в отличие от штрафов, многие из которых были минимальными и требовали повышения, именно профилактическая проверка при нынешнем положении вещей может дать полиции полномочия, усиливающие их некомпетентность.

"История с увеличением полномочий двояка. Во-первых, у полиции нет приборов, которые могут помочь полиции дистанционно определить, находится ли водитель в состоянии алкогольного опьянения – во всем мире это происходит при контакте полицейского и водителя. И, потому усиливать полномочия можно было, если бы у нас не было такого количества случаев, когда в отношении абсолютно трезвого водителя фальсифицируются материалы дела и он становится пьяным.

Во-вторых, в законодательстве четко прописаны процессуальные нормы того, как должна проводиться проверка водителя. И ,если она проводилась с нарушениями, то ее результаты являются недействительными. А у нас, даже если водитель был пьян, полицейские допускают грубейшие ошибки, после чего адвокатам удается легко оспаривать все штрафы. Поэтому подобные законы надо принимать, учитывая порядок их применения на практике. А пока здесь много вопросов", - сказал Караваев.