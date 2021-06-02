Кровавая поездка: в Киеве мужчина на самокате напоролся грудью на металл

В Киеве мужчина на самокате напоролся грудью на металл/ скриншот из видео

В Киева мужчина во время поездки на электросамокате упал и напоролся грудью на металлический забор. Об этом сообщили в Патрульной полиции столицы.

Несчастный случай произошел утром в среду, 2 июня, в самом центре Киева – на улице Большая Васильковская. Очевидцы происшествия позвали на помощь оказавшихся неподалеку патрульных, которые до приезда скорой помощи оказали пострадавшему первую медицинскую помощь ‒ наложив бандаж и остановив кровотечение.

Прибывшие медики госпитализировали мужчину в лечебное учреждение. В каком состоянии он пребывает сейчас, неизвестно.

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Напомним, ранее сообщалось:

В минувшем году скандальный нардеп от ОПЗЖ Илья Кива прославился новой выходкой. Он оскорбил тогдашний Кабмин во главе с Алексеем Гончаруков, назвав правительство цирком.

"Вот я подумал, раньше у нас медведи в цирках на самокатах катались. А сегодня у нас гомосексуалисты на самокатах по Кабмину рассекают. Достижение!" – заявил Кива.

Позже в прямом эфире нардеп выразил уверенность, что вскоре придет к власти со своими соратниками, поскольку сейчас у Украины "есть только дорога в ад".