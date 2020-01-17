"Пед*расты на самокатах рассекают!": Кива шокировал новой выходкой

Кива / УНИАН

Нардеп от ОПЗЖ Илья Кива прославился новой выходкой. Он оскорбил Кабмин, назвав правительство цирком.

Скандальное заявление он опубликовал на своей странице в Facebook вечером 17 января. При этом спустя несколько часов на телеканале NewsOne нардеп не постеснялся повторить свои слова.

"Вот я подумал, раньше у нас медведи в цирках на самокатах катались. А сегодня у нас пед*расты на самокатах по Кабмину рассекают. Достижение!" – заявил Кива.

Позже в прямом эфире нардеп выразил уверенность, что вскоре придет к власти со своими соратниками, поскольку сейчас у Украины "есть только дорога в ад".

Ранее Главред писал, что Кива в очередной раз был пойман журналистами во время интимных утех во время заседания Верховной Рады.

Позже политик порекомендовал девушкам отправлять откровенные снимки в нерабочее время.