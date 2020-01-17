"Пед*расты на самокатах рассекают!": Кива шокировал новой выходкой

Политик публично обозвал Кабинет министров "цирком, где катаются на самокатах".
Нардеп от ОПЗЖ Илья Кива прославился новой выходкой. Он оскорбил Кабмин, назвав правительство цирком.
Скандальное заявление он опубликовал на своей странице в Facebook вечером 17 января. При этом спустя несколько часов на телеканале NewsOne нардеп не постеснялся повторить свои слова.
"Вот я подумал, раньше у нас медведи в цирках на самокатах катались. А сегодня у нас пед*расты на самокатах по Кабмину рассекают. Достижение!" – заявил Кива.
Позже в прямом эфире нардеп выразил уверенность, что вскоре придет к власти со своими соратниками, поскольку сейчас у Украины "есть только дорога в ад".
Ранее Главред писал, что Кива в очередной раз был пойман журналистами во время интимных утех во время заседания Верховной Рады.
Позже политик порекомендовал девушкам отправлять откровенные снимки в нерабочее время.