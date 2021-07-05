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С фейерверком и музыкой: во Львове блогерша отпраздновала свое 18-летие на мемориале Небесной сотни

5 июля 2021, 07:30
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В праздновании дня рождения принимали участие несколько девушек. Они пили алкоголь, танцевали под российскую музыку и зажгли масштабный фейерверк.

Неонила Мамедханова устроила вечеринку на мемориале Героям Небесной Сотни/ скриншот

Во Львове блогер Неонила Мамедханова с размахом отпраздновала свой восемнадцатый день рождения. Вместе с подругами она устроила вечеринку прямо на мемориале Героям Небесной Сотни. Девушки запускали фейерверки и танцевали под песни российских артистов.

Соответствующим видео девушка делилась в Stories в соцсети Instagram, сейчас это видео уже удалено со страницы.

В своем профиле Мамедханова указывала, что является блогером, мейкером и фотографом.

В праздновании дня рождения принимали участие несколько девушек. Они танцевали под российскую музыку, фотографировались прямо на мемориале и зажгли масштабный фейерверк. Также на видео показано, что некоторые из девушек пили алкоголь.

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Как отреагировали в Сети:

"Там по одной извилине,которые явно не в голове..."

"Мажоры празднуют день рождения на Ибице, а это так, понтошлюхи".

"Продолжается эпоха "какая разница".

Справка: Мемориал Героям Небесной Сотни во Львове открыли 23 августа 2019 года, он расположен на улице Кривоноса.

Как сообщал Главред, осенью 2020 года в Киеве задержали вандала, которий справил нужду прямо на аллее Героев Небесной Сотни перед портретами погибших на Майдане Незалежности в Киеве. Им оказался 21-летний студент столичного вуза. Задержанный объяснил свое поведение алкогольным опьянением.

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