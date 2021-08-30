"Ложись, бандера": в Одессе мужчина на улице сильно ударил ногой старушку

Нападавший / скриншот из видео

В Одессе 29 августа мужчина набросился на пожилую женщину и ударил ее ногой с криком "Ложись, бандера". Об этом сообщает Telegram-канал "Ху*вая Одесса".

Инцидент произошел на 8 станции Большого фонтана. Мужчина рассказал задержавшим его очевидцам, что постоянно проживает в Одессе. Почему он ударил ногой бабушку – объяснить не смог. Очевидцы спрашивали мужчину, имеет ли он психические расстройства либо употребил перед нападением на бабушку наркотики ‒ однако он все отрицал.

Когда его начали спрашивать об отношении к легенде украинского национализма Степану Бандере, мужчина не смог ничего ответить. Лишь через несколько минут указал, что не знает, как относиться к фигуре этого деятеля.

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Напомним, ранее сообщалось, что вечером 16 августа на одной из одесских остановок пассажиры толпой накинулись на мужчину из-за того, что он толкнул ногой другую пассажирку, выходившую из маршрутки.

Однако виновник конфликта смог вырваться и едва сбежал от возмущенной толпы прямо через проезжую часть дороги.