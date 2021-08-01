В Киеве подростки по-зверски били пожилого мужчину и задували газом

При этом неизвестно, что послужило агрессией со стороны подростков. Они также бросались на женщину, которая сделала им замечание.
В столице тое подростков по-зверски набросились на пожилого мужчину - они начали избивать его и задувать газом. Инцидент произошел в Голосеевском районе, пишет Telegram-канал Киев Оперативный.
"На Демеевке трое подростков набросились на пожилого мужика - избили его и задули газом", - говорится в сообщении.
При этом неизвестно, что послужило агрессией со стороны подростков. Они также бросались на женщину, которая сделала им замечание.
Внимание на видео присутствует ненормативная лексика.
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Ранее в Киеве посетитель супермаркета избил охранника. Следователи начали уголовное производство и сообщили правонарушителю о подозрении в совершении преступления, ему грозит до восьми лет лишения свободы.
Нападение произошло в одном из супермаркетов Голосеевского района, пострадавшего госпитализировали в стационар.