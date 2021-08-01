В Киеве подростки по-зверски били пожилого мужчину и задували газом

Подростки напали на пожилого мужчину в Киеев

В столице тое подростков по-зверски набросились на пожилого мужчину - они начали избивать его и задувать газом. Инцидент произошел в Голосеевском районе, пишет Telegram-канал Киев Оперативный.

"На Демеевке трое подростков набросились на пожилого мужика - избили его и задули газом", - говорится в сообщении.

При этом неизвестно, что послужило агрессией со стороны подростков. Они также бросались на женщину, которая сделала им замечание.

Внимание на видео присутствует ненормативная лексика.

Читайте такжеСломан нос и выбиты зубы: в Днепре правозащитница рассказала о жестоком нападении

Реклама

Ранее в Киеве посетитель супермаркета избил охранника. Следователи начали уголовное производство и сообщили правонарушителю о подозрении в совершении преступления, ему грозит до восьми лет лишения свободы.

Нападение произошло в одном из супермаркетов Голосеевского района, пострадавшего госпитализировали в стационар.