Приходил домой в синяках и начались истерики: в Днепре воспитатели издевались над детьми

Ребенок сам записал разговоры воспитателей / УНИАН

В Днепре воспитательница одного из детских садов грубостью довела до слез 4-летнего мальчика. К нему также применялось физическое воздействие, утверждает мама ребенка.

Инцидент произошел еще в марте этого года в детском саду №298, но опубликовать запись, которую сделал сам малыш с помощью диктофона на смарт-часах, его мама решилась только сейчас, пишет "ТСН".

Ребенок начал писаться

На записи слышно, как дети находятся в очень шумном помещении, с которыми в грубой форме общаются воспитатели.

"Ребенок в саду начал писаться. Постоянно были мокрые штаны. Я его забрала домой на 10 дней. Дома с ним было все хорошо. Сам ходил на горшок. Не было истерик. Я тогда поняла, что есть какая-то проблема в саду. Я дала ему смарт-часы с функцией диктофона. Все, что вы слышали на записи, произошло в первый день после того, как он побыл дома. Я пришла его забирать, а мне вывели его в синяках", — рассказала мама мальчика Юлия.

По ее словам, сначала она подумала, что сын в садике оступился и упал. Однако впоследствии она прослушала записи с диктофона.

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"На ней явно слышно два удара: под глазом синяк и на скуле. Его или толкнули, или бросили. На следующий день в саду я спросила, что случилось. Мне сказали, что все было хорошо. На что я сказала, что у меня есть другая информация", — добавила Юлия.

Позже уже другая воспитательница сказала, что ребенок якобы ударился не на улице, а в группе. Собственно, обо что именно и откуда вообще могла появиться травма — воспитательница не сказала.

Читайте также"Понимаю канцтовары, а остальное?": в детсаде Черкасс разгорелся скандал из-за списка покупок"Я пошла к заведующей и подняла вопрос. Сказала ей, что это ненормально: запугивать детей, унижать их и общаться матом. Поставила ей запись с диктофона. Она выслушала с опущенными глазами. О том, что та матерится при детях, подтвердила и другая воспитательница", — отметила мама мальчика.

В детском саду говорят с неохотой

Работники дошкольного учреждения комментировать инцидент не хотят, ссылаясь на якобы необходимость получить разрешение от департамента гуманитарной политики Днепра.

"Мы два года с ребенком нянчились. Он неплохой, но немного выделяется. Но ни физического, ни психологического насилия над ним не было", — заявила заведующая детского сада.

Ответ департамента гуманитарной политики

Заведующая сектором дошкольного образования отдела образовательной деятельности горсовета Оксана Турчина в комментариях к публикации в соцсети пообещала разобраться в ситуации.

"Управлением образования департамента гуманитарной политики Днепровской городского совета в пределах компетенции рассмотрело обращение по ситуации, сложившейся в учреждении №298, и предоставлен письменный ответ заявителю. Для рассмотрения обращения в управление образования были приглашены для собеседования директор учреждении №298 и взято письменные объяснение по вопросам, затронутым в обращении", — сообщила Турчина.

Воспитательница до сих продолжает работать в детском саду.

Ранее мы сообщали, что в Ивано-Франковске родители маленьких украинцев всю ночь стояли в холодную погоду, ради записи ребенка в детский садик. Так, образовалась огромная очередь после местного ЦНАП, где проходила запись в новый садик Джерельце.