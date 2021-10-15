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Выкручивали уши и ужасно избивали: запорожские патрульные жутко издевались над задержанным

15 октября 2021, 18:33
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Полицейским грозит до 8 лет тюрьмы.

Копы издевались над задержанным / ГБР

В Запорожье патрульные безосновательно остановили мужчину и женщину прямо посреди улицы. А затем жутко поиздевались над задержанным. Копов подозревают в пытках.

Как сообщили в Государственном бюро расследований, патрульные принуждали мужчину раздеться, чтобы удостовериться, что у него нет наркотиков. После того, как они ничего не нашли, начали его пытать.

Люди в погонах выкручивали мужчине уши и пальцы, а также били по всему телу.

В связи с этим, патрульным инкриминируют превышение власти и служебных полномочий, что сопровождалось насилием (ч. 2 ст. 365 УК Украины). Они могут попасть за решетку на 8 лет.

Напомним, ранее руководителям кибердепартамента СБУ объявили подозрение по факту кражи криптовалюты, грабежу с применением насилия, кражи человека и превышения служебных полномочий. Они, вероятно, вывезли в лес предпринимателя с целью забрать у него 7 биткойнов.

viber
новости Запорожья полиция
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