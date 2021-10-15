Во Львове похитили девушку и требовали 2 млн евро выкупа

Девушку похитили ее земляки.
Во Львове полиция задержала банду похитителей, которые требовали за девушку огромный выкуп. Трое мужчин похитили девушку с целью заполучить 2 млн евро.
По данным МВД, о похищении накануне заявил отец девушки, житель Червонограда.
Он сказал, что злоумышленники похитили его 19-летнюю дочь во Львове, а затем требовали за нее 2 млн евро и угрожали убийством.
Копы оперативно задержали троих злоумышленников, которыми оказались жители того же Червонограда.
Девушка жива и невредима. Но сейчас с ней работает психолог.
Похитителям грозит лишение свободы на срок до десяти лет.
Напомним, в России спортсменка убила подростка. Мария Корнеева совершала оккультный ритуал. Она вырезала на спине у мальчика пентаграмму от чего он и скончался.
Также ранее в Измаильском районе Одесской области женщина ударила знакомого камнем по голове и избавилась от тела, сбросив его в канал. Труп случайно обнаружили местные жители.