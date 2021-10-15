Во Львове похитили девушку и требовали 2 млн евро выкупа

Девушку похитили трое мужчин / НПУ

Во Львове полиция задержала банду похитителей, которые требовали за девушку огромный выкуп. Трое мужчин похитили девушку с целью заполучить 2 млн евро.

По данным МВД, о похищении накануне заявил отец девушки, житель Червонограда.

Он сказал, что злоумышленники похитили его 19-летнюю дочь во Львове, а затем требовали за нее 2 млн евро и угрожали убийством.

Копы оперативно задержали троих злоумышленников, которыми оказались жители того же Червонограда.

Девушка жива и невредима. Но сейчас с ней работает психолог.

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Похитителям грозит лишение свободы на срок до десяти лет.

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