УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Пытали и заставили отдать биткоины: в Киеве сотрудники СБУ похитили и вывезли в лес мужчину

14 сентября 2021, 11:26

7 биткоинов по состоянию на день и время транзакции стоили 80 тыс. долларов.

Биткоин
7 биткоинов по состоянию на день и время транзакции стоили 80 тыс. долларов. / Reuters

Руководителям кибердепартамента СБУ объявили подозрение по факту кражи криптовалюты, грабежу с применением насилия, кражи человека и превышения служебных полномочий. Они, вероятно, вывезли в лес предпринимателя с целью забрать у него 7 биткойнов.

Злоумышленники, "обладая проверенной информацией, что предприниматель имеет значительные деньги, создали преступную группу, в которую вошел руководящий состав СБУ". Затем, по информации Police Control Ukraine, они решили украсть криптовалюту у мужчины.

Захват предпринимателя

Согласно информации следователей, инцидент произошел еще в октябре 2020 года. Тогда посреди дня в Киеве, на улице Михайловской действующие сотрудники СБУ подбежали к предпринимателю, применили к нему грубую физическую силу и затолкали его в салон Volkswagen

Далее сотрудники СБУ забрали ключи от квартиры и телефон предпринимателя. После этого двое злоумышленников пошли в квартиру, а другие – держали торговца криптовалютой. Силой и угрозами они заставили его назвать пароль от телефона, пока их напарники обчищали квартиру.

Тогда предпринимателя привезли в лес вблизи Парковой дороги в Киеве. Работники пытали мужчину и наносили многочисленные повреждения тупыми твердыми предметами в течение 1,5 часа.

Реклама

Бизнесмену выдвинули требование – передать им 200 тысяч долларов, на что предприниматель не согласился. Удержание продолжили в помещении Шевченковского управления полиции в Киеве. В то же время факт ареста не фиксировали официально.

Впоследствии мужчина все же согласился дать сотрудникам СБУ 80 тысяч долларов и позвонил жене. Она с электронного кошелька перевела им 7 биткойнов, что было эквивалентно по состоянию на день и время транзакции (сегодня это было бы 320 тыс. долларов – Ред.)

На "задержанного" составили рапорт

После выполнения требований СБУ, подозреваемый Волков В.С. (старший оперуполномоченный) оформил рапорт о задержании человека на Майдане Независимости в 23:30. В документе он отметил, что тот находится в розыске и требует экстрадиции в Россию.

Сотрудникам кибердепартамента сообщили о подозрениях

В конце августа сотрудникам кибердепартамента СБУ сообщили о подозрениях по многим статьям.

  • заместителю начальника 1 управления департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБУ;
  • начальнику отдела контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности управления СБУ в Сумской области;
  • старшему оперуполномоченному 3 отдела 1 управления департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБУ.
Задержание одного из сотрудников СБУ / Фото: ГБР

Однако при этом следствие проверяет причастность к совершению преступления 8 сотрудников СБУ.

В феврале 2021 года ГБР провело обыски по местам жительства фигурантов. Им выдвинуто обвинение за ограбление с насилием, превышение служебных полномочий, совершение преступления группой лиц и ряд других уголовных статей. Им грозит до 10 лет с конфискацией имущества.

Ранее Главред уже писал, что Рада легализовала виртуальные валюты в Украине. Планируется, что закон позволит держателям таких активов их обменивать и вносить в декларацию.

viber
СБУ киберполиция биткоин
Сейчас вы просматриваете новость «Пытали и заставили отдать биткоины: в Киеве сотрудники СБУ похитили и вывезли в лес мужчину». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Резко похолодает, зальют дожди: синоптик назвала сроки окончания бабьего летаРезко похолодает, зальют дожди: синоптик назвала сроки окончания бабьего лета Когда День нефтяника в Украине в 2021 году: дата, поздравления, открыткиКогда День нефтяника в Украине в 2021 году: дата, поздравления, открытки Языковой омбудсмен прокомментировал возможный переход Украины с кириллицы на латиницуЯзыковой омбудсмен прокомментировал возможный переход Украины с кириллицы на латиницу Стало известно, от какого препарата скончался маленький Никита в Днепре: укол сделала мама-фармацевтСтало известно, от какого препарата скончался маленький Никита в Днепре: укол сделала мама-фармацевт В Сеть "слили" видео, как фермеры беспощадно уничтожают арбузыВ Сеть "слили" видео, как фермеры беспощадно уничтожают арбузы

Последние новости

11:40

В Украине появятся видеокамеры для контроля за соблюдением карантина: что известно

11:39

В Луцке обвиняемый в изнасиловании рецидивист сбежал из зала суда: появились приметы Видео

11:26

Пытали и заставили отдать биткоины: в Киеве сотрудники СБУ похитили и вывезли в лес мужчину Видео

11:23

"Очень обидно": Эктор Хименес-Браво рассказал о гноблении в Украине

11:18

"Болен, но умен и хитер": на Луганщине сбежал маньяк, который убил лучшего друга и родную тетю Видео

Реклама
10:57

Годовалая девочка выпала из окна многоэтажки в Харькове: за жизнь ребенка борются врачи

10:54

Крепостная 3 сезон - актеры открыли подробности сериала перед премьерой

10:49

Угроза смены гражданства: гимнаст Верняев дал заднюю и отрекся от "ультиматума" Видео

10:23

Вышел тизер 3 сезона Нарко: Мексика - финального для сериала Видео

10:21

Экс-министр Ливана сравнил украинок с женщинами легкого поведения

10:15

Праздники в октябре 2021 в Украине: какой день принесет дополнительный выходной и длинные выходные

10:07

"А как вас еще наказывать": мать 3-летнего Димы, которого выкрал отец, рассказала об угрозах

10:04

Украину испепелит засуха, лето растянется на 4 месяца: синоптик дал неожиданный прогноз Видео

09:47

Лана Дель Рей удалилась из соцсетей и назвала причины поступка Видео

09:31

"Нельзя смотреть без слез": в Киеве мать увидела сына-подростка, спрыгнувшего с крыши многоэтажки

09:24

Генерал СБУ назвал восемь областей, которым грозит возможное вторжение войск РФ Видео

09:24

В моду на осень 2021 входит полушэг - немного лохматая стрижка на длинные волосы в стиле 70-х Фото

09:19

Энергоэффективность на бумаге: почему в Украине миллиарды долларов продолжают вылетать в трубу

09:05

Гороскоп на 14 сентября для всех знаков Зодиака: чужая тайна, осуждение или изменения в отношениях Видео

09:00

Кириллица vs латиница: чем переход на латиницу опасен для Украины мнение

Реклама
08:45

Обматерил и ударил по голове: в Запорожье наказали маршрутчика, который поиздевался над пенсионером Видео

08:24

Резкий рост жертв COVID-19: за сутки в Украине умерли почти 100 пациентов Видео

08:16

Закарпатье первым в Украине переходит в "желтую" зону карантина Видео

08:01

Нонсенс и разрушение традиций: в Институте украинского языка выступили против перехода на латиницу

07:37

В Харькове 15-летняя девочка спрыгнула с крыши высотки на глазах у подруги

07:35

7 грехов тех, кто на диете: избегайте этих распространенных ошибок, если хотите похудеть

07:16

США в полной мере выполнят обязательства перед Украиной в сфере безопасности - Блинкен Видео

07:10

Лукашенко играет с Путиным в эмира и ишака, ожидая, кто умрет первым мнение

07:00

Топ-3 лучших родителей по знаку Зодиака: астролог составил рейтинг наилучших отцов и матерей

06:51

Ирина Сопонару полностью разделась, и свела с ума совершенными формами

06:44

Ливни, шквалы и серьезное похолодание: на Украину надвигается циклон Видео

05:40

Названы 3 приметы, которые всегда сбываются Видео

05:29

В Украине планируют выдавать COVID-сертификаты: врач объяснила, почему это плохая идея Видео

04:24

Жириновский приехал на съезд на тройке лошадей: животные обгадили сцену Видео

04:19

Эксперты обнаружили вред в свободном времени: где же "золотая середина"

04:05

Значение имени Татьяна: характер, судьба, день ангела

03:15

Значение имени Наталья: характер, судьба, когда день ангела Натальи

02:58

Меган Фокс засветила упругую грудь в слишком откровенном прозрачном наряде

02:43

Эту кашу категорически нельзя есть на второй день: ученые раскрыли опасность риса

02:24

Врач подробно рассказала, что делать с хронической усталостью

Реклама
01:50

Погубили цивилизация и алкоголь: во Вьетнаме умер "Тарзан", проживший 40 лет в джунглях Видео

01:38

В РФ предрекли Крыму неминуемую катастрофу с водой: ученый назвал сроки Видео

01:05

Обнаружена новая причина ожирения: ученые уверены, что это не переедание Видео

00:05

Приметы на 14 сентября: что нельзя делать в Семенов день и как не попасть в беду Видео

13 сентября, понедельник
23:51

Вакцинированные украинцы получат привилегии: полный список

23:13

МакSим призналась, что дважды переживала остановку сердца Видео

22:53

"Сложная семейная ситуация": отец похищенного мальчика в Богдановке объяснил свой поступок

22:27

В Азовском море размножается хищник, опаснее медуз Видео

22:04

Кабмин ужесточил условия работы школ в "красной" зоне Видео

21:56

Школы Буковины на дистанционку не идут: только полный карантин Видео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять