Пытали и заставили отдать биткоины: в Киеве сотрудники СБУ похитили и вывезли в лес мужчину

7 биткоинов по состоянию на день и время транзакции стоили 80 тыс. долларов. / Reuters

Руководителям кибердепартамента СБУ объявили подозрение по факту кражи криптовалюты, грабежу с применением насилия, кражи человека и превышения служебных полномочий. Они, вероятно, вывезли в лес предпринимателя с целью забрать у него 7 биткойнов.

Злоумышленники, "обладая проверенной информацией, что предприниматель имеет значительные деньги, создали преступную группу, в которую вошел руководящий состав СБУ". Затем, по информации Police Control Ukraine, они решили украсть криптовалюту у мужчины.

Захват предпринимателя

Согласно информации следователей, инцидент произошел еще в октябре 2020 года. Тогда посреди дня в Киеве, на улице Михайловской действующие сотрудники СБУ подбежали к предпринимателю, применили к нему грубую физическую силу и затолкали его в салон Volkswagen

Далее сотрудники СБУ забрали ключи от квартиры и телефон предпринимателя. После этого двое злоумышленников пошли в квартиру, а другие – держали торговца криптовалютой. Силой и угрозами они заставили его назвать пароль от телефона, пока их напарники обчищали квартиру.

Тогда предпринимателя привезли в лес вблизи Парковой дороги в Киеве. Работники пытали мужчину и наносили многочисленные повреждения тупыми твердыми предметами в течение 1,5 часа.

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Бизнесмену выдвинули требование – передать им 200 тысяч долларов, на что предприниматель не согласился. Удержание продолжили в помещении Шевченковского управления полиции в Киеве. В то же время факт ареста не фиксировали официально.

Впоследствии мужчина все же согласился дать сотрудникам СБУ 80 тысяч долларов и позвонил жене. Она с электронного кошелька перевела им 7 биткойнов, что было эквивалентно по состоянию на день и время транзакции (сегодня это было бы 320 тыс. долларов – Ред.)

На "задержанного" составили рапорт

После выполнения требований СБУ, подозреваемый Волков В.С. (старший оперуполномоченный) оформил рапорт о задержании человека на Майдане Независимости в 23:30. В документе он отметил, что тот находится в розыске и требует экстрадиции в Россию.

Сотрудникам кибердепартамента сообщили о подозрениях

В конце августа сотрудникам кибердепартамента СБУ сообщили о подозрениях по многим статьям.

заместителю начальника 1 управления департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБУ;

начальнику отдела контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности управления СБУ в Сумской области;

старшему оперуполномоченному 3 отдела 1 управления департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБУ.

Задержание одного из сотрудников СБУ / Фото: ГБР

Однако при этом следствие проверяет причастность к совершению преступления 8 сотрудников СБУ.

В феврале 2021 года ГБР провело обыски по местам жительства фигурантов. Им выдвинуто обвинение за ограбление с насилием, превышение служебных полномочий, совершение преступления группой лиц и ряд других уголовных статей. Им грозит до 10 лет с конфискацией имущества.

Ранее Главред уже писал, что Рада легализовала виртуальные валюты в Украине. Планируется, что закон позволит держателям таких активов их обменивать и вносить в декларацию.