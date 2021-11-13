Трое детей потеряли маму: беременная жительница Ивана-Франковска умерла от COVID-19

София Студент умерла от коронавируса / obozrevatel.com

Трагедия произошла в Ивано-Франковске - там от коронавируса умерла мама троих детей. Она поступила в больницу на седьмом месяце беременности в тяжелом состоянии, прививки против COVID-19 у нее не было. Новорожденный ребенок выжил, но спасти женщину медики не смогли, хоть и боролись за ее жизнь целых две недели.

София Студент из Ивано-Франковска попала с коронавирусом в областной перинатальный центр, будучи на седьмом месяце беременности. Женщину приняли уже в тяжелом состоянии, медики две недели боролись за ее жизнь, подключили к кислороду, то уберечь от смерти так и не смогли, сообщает OBOZREVATEL.

Спасти удалось только ее девочку – медики провели кесарево сечение. Малышка родилась с весом всего 1,35 кг. Состояние ребенка было тяжелым, но сейчас угроз жизни нет.

В четверг, 11 ноября, 35-летнюю маму троих детей похоронили. Как стало известно позже, женщина была невакцинирована от коронавируса.

София работала воспитательницей в детском садике "Калиночка" в Ивано-Франковске. Ее вспоминают как очень светлого, жизнерадостного и доброго к детям человека.

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В семейной жизни София была счастливой. "Они с мужем очень любили друг друга, буквально не расставались. Девочки такие хорошие, старшая заботится о младшей. Это такое горе", – рассказала одна из знакомых.

Отметим, руководитель Ивано-Франковского областного перинатального центра Юрий Павлушинский рассказал, что подавляющее большинство беременных в их больнице – невакцинированы.

Все о вакцинации беременных можно узнать в сюжете:

Ранее во Львове скончалась 23-летняя женщина на 14 неделе беременности. В реанимационном отделении ее спасали почти неделю, но, к сожалению, безуспешно. Ее ребенка спасти тоже не удалось.

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