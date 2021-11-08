"Колите вакцину, иначе будет тяжело": муж умершей от COVID-19 многодетной роженицы обратился к беременным

Муж умершей от COVID-19 многодетной роженицы обратился к беременным / theguardian.com

В Англии от осложнений коронавируса умерла 37-летняя Сайка Парвин, которая временно отказывалась прививаться от COVID-19 из-за беременности. Историю семьи из Бирмингема опубликовало британское издание The Guardian.

Ее супруг 40-летний таксист Маджид Гафур, который остался вдовцом с пятью дочерьми, призывает беременных активно вакцинируется.

Как пишут журналисты, Парвин была на восьмом месяце беременности, когда ее госпитализировали с затрудненным дыханием. И вскоре пришлось подключить к аппарату искусственной вентиляции легких.

Медперсонал больницы Good Hope принял решение провести экстренное кесарево сечение. Парвин пять недель пробыла в реанимации и скончалась 1 ноября. Ей так и не случилось познакомиться со своей пятой дочерью. Ее назвали Дуа Марьям.

Гафур призывает всех беременных как можно быстрее вакцинироваться от COVID-19.

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"Я собираюсь передать это послание всему миру: я просто прошу всех людей вколоть вакцину, иначе им будет очень тяжело. Знаете, это смертельная болезнь. Парвин так много спланировала, но эта болезнь не дала ей шанса", – говорит Гафур.

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Напомним, ранее в Хмельницкой инфекционной больнице впервые зафиксировали смерть беременной женщины от осложнений COVID-19.

Без мамы остались 11 детей.