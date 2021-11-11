"Лечилась дома, пила парацетамол": детали смерти 23-летней беременной девушки во Львове

23-летняя девушка умерла во Львове / Reuters

Во Львове скончалась 23-летняя женщина на 14 неделе беременности. В реанимационном отделении ее спасали почти неделю, но, к сожалению, безуспешно. Ее ребенка спасти тоже не удалось.

Как рассказала заведующая отделения анестезиологии и интенсивной терапии больницы скорой помощи Львова Наталья Матолинец, состояние госпитализированной женщины ухудшалось очень стремительно, пишет "Твое Мисто".

Лечилась дома

По словам медика, умершая консультировалась с семейным врачом, но в больницу не ложилась.

"Она длительное время болела дома, имела высокую температуру, принимала парацетамол, обращалась к семейному врачу, но ее состояние очень быстро ухудшалось. Ее госпитализировали уже в очень тяжелом состоянии с выраженной дыхательной недостаточностью, которая прогрессировала", – сказала врач.

Смертей можно было избежать

Беременная пациентка была переведена на неинвазивную искусственную вентиляцию легких, ведь показатели сатурации у нее были в пределах 70-80.

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Читайте также"Страшно представить, каково родиться, а мамы рядом нет": подробности смерти роженицы в Харькове"В этой ситуации врачи убеждены, что если бы женщины внимательнее относились к своему здоровью и рискам, соблюдала карантин и пообщались со своим семейным врачом и получили дозу вакцинации, этих смертей, возможно, не было бы", — сказала Наталья Матолинец.

Стоит отметить, что в тот же день умер и 29-летний мужчина. Он также не был вакцинирован от COVID-19 и находились в тяжелом состоянии в реанимации. За жизни обоих пациентов врачи боролись почти месяц, но безуспешно.

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