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"Детей нужно возвращать за парты": в МОН назвали условие отмены дистанционки в Украине

15 ноября 2021, 19:26
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Дистанционная форма обучения первой может закончиться в 4-х областях

питание в школах
В Украине привиты 81% работников образования / REUTERS

В случае достижения работниками школы показателя вакцинации (100% в красной зоне) детей нужно возвращать за парты. С таким заявлением выступил министр образования и науки Сергей Шкарлет.

По его информации, обе прививки от COVID-19 получили более 528 тыс. работников учреждений общего среднего образования или более 81% их общего количества.

Лучшую статистику полного цикла вакцинирования педагогов демонстрируют:

  • Харьковская область – 90,9%;
  • Черкасская – 90,3%;
  • Донецка – 89,9%;
  • Днепропетровская – 88,3%.

Антилидерами по количеству невакцинированных педагогов на сегодняшний день являются: Ровенская область – 8%, Тернопольская – 7,1% и Закарпатская – 7%.

Читайте такжеКиеву грозит тотальный локдаун: школьники остаются на дистанционкеНа дистанционной форме обучения в Украине сейчас находится 5,4 тыс. или почти 40% от общего количества школ. На каникулах сейчас продолжают находиться 84 заведения, больше таких школ на Николаевщине - 59.

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"В случае достижения работниками школы показателя вакцинированности (100% в красной зоне) детей нужно возвращать за парты. С таким призывом я обращаюсь к основателям учебных заведений", - написал Шкарлет.

Ранее Главред уже писал, что из-за роста заболеваемости коронавирусной болезнью школы Киева перевели на дистанционную форму обучения, однако они смогут вернуться к очной форме обучения когда стабилизируется ситуация с COVID-19.

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Автор: Сергей Кущ
viber
дистанционное образование Сергей Шкарлет
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