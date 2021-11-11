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В Александрии копы ворвались на урок к учителю-антивакцинатору

11 ноября 2021, 16:25

Учитель пришла на работу без вакцины от коронавируса.

Учителя отстранили от работы без вакцины от коронавируса / скриншот

С 8 ноября в Украине начали отстранять от работы сотрудников, подлежащих обязательной Сovid-вакцинации, в частности, чиновников и педагогов.

В Сети появилось видео, как полицейские в Кировоградской области в городе Александрия пришли на урок истории и потребовали учителя немедленно покинуть рабочее место.

По их словам, пришел приказ и педагог без вакцины от коронавируса не имеет право находится на уроке.

"Вы на данный момент не можете находиться на рабочем месте из-за отстранения от работы", - заявили полицейские.

Педагог потребовала объяснений и решение суда, что ее отстранили от работы.

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"Кто меня отстранил. Покажите документы. Вы моими правами не имеете права руководить. Своими правами руковожу я", - заявила учитель специализированной школы "Александрийский коллегиум".

Как выяснил Главред, с 9 по 15 ноября в школе "Александрийский коллегиум" приказом директора отстранили от работы нескольких непривитых учителей, в том числе учителя истории и правоведения Ларису Лысюк.

Приказ директора учебного заведения учитель сама опубликовала в Facebook.

В комментариях к видео люди разделились во мнениях.

Некоторые пишут, что учитель должна была выйти из класса и выяснить все детали, а другие отмечают, что полицейские поступили некорректно и должны были дождаться окончания урока.

Отстранения от работы невакцинированных

Всего в Кировоградской области с понедельника, 8 ноября, отстранили от работы 541-го работника учебных заведений — 205 педагогов и 336 непедагогических работников, которые не привиты от коронавируса.

"Сейчас вносят изменения в расписания занятий", - рассказал заместитель директора областного департамента образования Владимир Таборанский, пишет местное издание zametka.in.ua.

По его словам, такое количество отстраненных не является критическим для работы образовательной отрасли.

"На сегодняшний день ни одно заведение не прекратило работу в связи с отстранением", — уточнил он.

Напомним, ранее главный государственный санитарный врач Игорь Кузин рассказал, что не могут быть отстранены от работы те, кто имеет противопоказания к вакцинации. Но для этого должен быть соответствующий медицинский документ (форма №028), выданный учреждением здравоохранения.

Также общенациональное исследование Центров контроля и профилактики заболеваний (CDC) показало, что мРНК-вакцины против коронавируса существенно лучше защищают, чем иммунитет после перенесенного заболевания.

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