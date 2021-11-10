Украинцев массово оставляют без зарплат: непривитых сотнями отстраняют от работы

От украинцев массово требуют вакцинацию / Getty

В Украине с 8 ноября на период действия карантина, установленного Кабинетом министров, для представителей ряда специальностей и должностных лиц прививки против COVID-19 стали обязательными.

В документе, размещенном на Правительственном портале, уточняется, что руководителям государственных органов, руководителям предприятий, учреждений и организаций необходимо обеспечить отстранение невакцинированных сотрудников от работы до момента вакцинации.

Закарпатская область

Почти 400 педагогов Закарпатья отстранили от работы, потому что они отказываются прививаться от коронавируса, говорится в материале ТСН.

В целом Закарпатская область имеет самый низкий уровень COVID-прививок в стране. В местном департаменте образования говорят, что учебный процесс под угрозой срыва. Дело в том, что половина отстраненных от работы – это педагоги. Сейчас им ищут замену: частично нагрузку переводят на других учителей, или же вызывают на работу педагогов на пенсии.

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Николаевская область

В Николаевской области 525 учителей, которые не имеют справок о вакцинации, отстранили от работы. Они не будут получать зарплату и смогут вернуться на работу только после прививок, говорится в сюжете Суспільного.

По словам директора департамента образования и науки Николаевской облгосадминистрации Аллы Велиховской, не всех учителей, не имеющих справки о вакцинации, отстранили от работы. Тех, кто отказался от прививки из-за медицинских противопоказаний, могут работать. С приказом Минздрава учителей ознакомили 10 дней назад.

"В Николаевской области отстранены от работы 525 человек. Это те, кто не сделали вовремя прививки. На сегодняшний день это 502 работника общеобразовательных учебных заведений, 20 работников из интернатов и три работника вне школы. Они отстранены без сохранения заработной платы до устранения причины отстранения. То есть до тех пор, пока они не сделают прививку, — сказала Велиховская.

Хмельницкая область

В Хмельницком восемь невакцинированных от COVID-19 работников школы №12 готовы идти в суд из-за своего отстранения. Они настаивают, что вакцинация должна быть добровольной.

Среди этих восьми работников медсестра, бухгалтер и инженер. О конфликте в школе сообщает Суспільне.

В специализированной общеобразовательной школе I-III ступеней №12 Хмельницкого восемь работников без прививок против COVID-19 утром 8 ноября отстранили от работы без сохранения зарплаты.

Однако они не согласны с таким решением и готовы идти в суд. По их словам, – чтобы отстоять свои права на труд и добровольную вакцинацию.

Запорожская область

В Запорожской области из-за отсутствия вакцинации против коронавирусной инфекции от исполнения обязанностей отстранили 584 педагога, сказал в ходе брифинга глава Запорожской ОГА Александр Старух.

"В Запорожской области отстранили от исполнения обязанностей без сохранения заработной платы 1,09% педагогов, или 584 человека. Это люди, которые отказались вакцинироваться", – сказал Старух.

По его словам, по состоянию на утро 9 ноября в области вакцинировано 38 517 работников сферы образования, в том числе 28 524 - имеют две прививки, то есть завершили курс вакцинации.

Житомирская область

63 работника учебных заведений Житомира отстранили от работы из-за отсутствия вакцинации от коронавируса. Об этом Суспильному рассказал руководитель городского департамента образования Валентин Арендарчук.

По его словам, отстранили от работы 32 работника в заведениях общего среднего образования, 14 – в заведениях дошкольного образования, трое – в заведениях внешкольного образования, 14 – в заведениях профессионально-технического образования.

"Согласно действующему законодательству о труде, человек получает зарплату за проделанную работу, – говорит Валентин Арендарчук. – Если он не выполняет работу, то заработная плата не выплачивается и, соответственно, не начисляется стаж. Срок отстранения продлится до того момента, пока человек провакцинируется, или изменится зона карантинных ограничений".

Львовская область

Во Львовском медицинском университете отстранили от работы 12 невакцинированных работников.

В список отстраненных попали, в основном, работники стоматологического центра, до сих пор не вакцинированные хотя бы одной дозой. Об этом сообщает отдел кадров ЛМУ.

В сообщении также указано, что на период отстранения от работы заработная плата только упомянутым 12-м работникам медуниверситета не сохраняется и что они смогут вернуться к работе либо после завершения карантина, либо после получения вакцинации и предоставления документа, что это подтверждает.

Ровенская область

В Ровенской области 1 335 работников учебных заведений отстранили от работы из-за отсутствия соответствующих COVID-документов. Больше всего таких работников в Сарненской тергромаде, – рассказал Суспильному директор департамента образования и науки Ровенской ОГА Петр Коржевский.

В Ровенской области, по словам Петра Коржевского, по состоянию на восьмое ноября, из 45 138 педработников вакцинировалось 41 171 человек. Это 91,2% среди работников образовательной отрасли.

Кировоградская область

В Кропивницком отстранили от работы 52 невакцинированных от коронавируса педагогов. Об этом во время брифинга рассказала руководительница городского управления образования Лариса Костенко, сообщает пресс-служба горсовета.

"Мы проводили разъяснительную работу среди работников по преимуществам вакцинации. В тех учебных заведениях, в которых из-за коронавируса умерли работники, коллектив вакцинировался активнее и быстрее. Последнюю неделю перед вступлением в действие постановления мы предупреждали людей о последствиях, то есть об отстранении от работы", - рассказала она.

Черниговская область

С понедельника в Чернигове 218 невакцинированных учителей отстранены от работы. Об этом сообщил начальник городского управления образования Василий Билогура, сообщает Голос Украины.

Также в областной государственной администрации один работник уже уволился и еще 27 могут быть отстранены.

Харьковская область

В Харьковской области от работы отстранены 116 невакцинированных против коронавируса работников школ.

Об этом Depo.Харьков сообщили в пресс-службе Харьковской обладминистрации со ссылкой на оперативные данные территориальных общин.

Также отстранены 37 работников детсадов.

Напомним, ранее главный государственный санитарный врач Игорь Кузин рассказал, что не могут быть отстранены от работы те, кто имеет противопоказания к вакцинации. Но для этого должен быть соответствующий медицинский документ (форма №028), выданный учреждением здравоохранения.

Также общенациональное исследование Центров контроля и профилактики заболеваний (CDC) показало, что мРНК-вакцины против коронавируса существенно лучше защищают, чем иммунитет после перенесенного заболевания.

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