Игнорирующих обязанность вакцинироваться от COVID-19 работников будут отстранять – Минздрав

Также к перечню тех, кто должен сделать обязательную прививку от коронавируса, могут добавить медиков.
Работодатели будут обязаны отстранять от работы людей, которые отказались от прививки против COVID-19, но обязаны вакцинироваться в соответствии с будущим приказом Министерства здравоохранения. В противном случае он будет нести ответственность, сообщил глава ведомства Виктор Ляшко.
Сейчас документ проходит согласование во всех органах власти и регистрацию в Минюсте. А после этого, как рассказал во время разговора с журналистами глава Миздрава Виктор Ляшко, станет обязательным к исполнению.
"Есть контролирующий орган, который может приходить на работу и проверять: если работодатель не отстранил невакцинированного человека, то он может понести ответственность. Если вакцинация обязательна, то работодатель обязан отстранить от рабочего процесса невакцинированных", – цитирует слова Ляшка издание Громадське.
Принудительная и обязательная вакцинация – это разные понятия
Глава Министерства здравоохранения Виктор Ляшко во время встречи с журналистами 29 сентября объяснил, что понятия принудительного и обязательного вакцинации следует различать.
- Минздрав может определить перечень профессий, должностей и производств, где определенные прививки против инфекционных болезней станут обязательными.
- Но вакцинация не будет принудительной – если человек, по профессии попавший в этот список, не захочет прививаться, то он просто не будет иметь права работать.
Какие профессии попадут в перечень обязательных к вакцинации
- работники учреждений профессионального (профессионально-технического образования), профессионального предвысшего образования, общего среднего образования, дошкольного образования, внешкольных учебных заведений;
- работники центральных органов исполнительной власти и их территориальных подразделений;
- работники местных государственных администраций.
Приказ Минздрава, который определяет этот перечень, проходит процедуру согласования во всех органах власти и регистрацию в Минюсте. Министр образования Сергей Шкарлет отметил, что темпы вакцинации среди педагогов (которые тоже будут обязаны прививаться) постепенно растут.
Обратите внимание: медиков в перечне нет. Дело в том, как пояснил Виктор Ляшко, что более 80% медперсонала и так уже вакцинированы, поэтому необходимости обязывать их делать прививку нет.
Коротко об обязательной вакцинации против коронавируса в Украине
- 22 сентября премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Минздрав введет обязательную вакцинацию от коронавируса для чиновников и работников учебных заведений.
- До сих пор вакцинация против COVID-19 в Украине не было обязательной. Однако бывали случаи, когда работников обязывали прививаться на местном уровне.
- Глава Минздрава Виктор Ляшко заверил, что обязательная вакцинация является законной и не противоречит правам человека.