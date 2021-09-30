Игнорирующих обязанность вакцинироваться от COVID-19 работников будут отстранять – Минздрав

Виктор Ляшко – министр здравоохранения Украины / УНИАН

Работодатели будут обязаны отстранять от работы людей, которые отказались от прививки против COVID-19, но обязаны вакцинироваться в соответствии с будущим приказом Министерства здравоохранения. В противном случае он будет нести ответственность, сообщил глава ведомства Виктор Ляшко.

Сейчас документ проходит согласование во всех органах власти и регистрацию в Минюсте. А после этого, как рассказал во время разговора с журналистами глава Миздрава Виктор Ляшко, станет обязательным к исполнению.

"Есть контролирующий орган, который может приходить на работу и проверять: если работодатель не отстранил невакцинированного человека, то он может понести ответственность. Если вакцинация обязательна, то работодатель обязан отстранить от рабочего процесса невакцинированных", – цитирует слова Ляшка издание Громадське.

Принудительная и обязательная вакцинация – это разные понятия

Глава Министерства здравоохранения Виктор Ляшко во время встречи с журналистами 29 сентября объяснил, что понятия принудительного и обязательного вакцинации следует различать.

Минздрав может определить перечень профессий, должностей и производств, где определенные прививки против инфекционных болезней станут обязательными.

определить перечень профессий, должностей и производств, где определенные прививки против инфекционных болезней станут обязательными. Но вакцинация не будет принудительной – если человек, по профессии попавший в этот список, не захочет прививаться, то он просто не будет иметь права работать.

Какие профессии попадут в перечень обязательных к вакцинации

работники учреждений профессионального (профессионально-технического образования), профессионального предвысшего образования, общего среднего образования, дошкольного образования, внешкольных учебных заведений;

работники центральных органов исполнительной власти и их территориальных подразделений;

работники местных государственных администраций.

Приказ Минздрава, который определяет этот перечень, проходит процедуру согласования во всех органах власти и регистрацию в Минюсте. Министр образования Сергей Шкарлет отметил, что темпы вакцинации среди педагогов (которые тоже будут обязаны прививаться) постепенно растут.

Обратите внимание: медиков в перечне нет. Дело в том, как пояснил Виктор Ляшко, что более 80% медперсонала и так уже вакцинированы, поэтому необходимости обязывать их делать прививку нет.

Коротко об обязательной вакцинации против коронавируса в Украине