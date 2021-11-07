"Все в рамках закона": завтра в Украине начнут отстранять от работы непривитых учителей

С понедельника непривитых чиновников и педагогов отстранят от работы / УНИАН

Непривитые – на выход. Уже с понедельника, 8 ноября, педагогов, не вакцинировавшихся от коронавируса, будут отстранять от работы. Об этом напомнил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

"Согласно действующему законодательству, они (невакцинированные учителя – ред) будут отстранены. Для этого директор учебного заведения издает внутренний приказ, согласно которому отстраняются на период карантина люди, у которых нет хотя бы одной прививки против коронавирусной болезни. Это все в рамках действующего законодательства", – сказал он в эфире телеканала "1+1" в воскресенье вечером.

Зарплата при этом не будет сохраняться и стаж не будет уходить. Дома отстраненные работники будут сидеть, пока не вакцинируются. При этом в Минздраве не устают подчеркивать, что увольнять работника из-за отсутствия прививки незаконно. Для этого нет правовых оснований.

Вакцинация от COVID-19: для кого прививка обязательна

В сентябре правительство поддержало инициативу Минздрава о введении обязательной вакцинации от COVID-19 для учителей и чиновников. В ведомстве заверяют, что обязательная вакцинация является законной и не противоречит правам человека.

Работодатели будут обязаны отстранять от работы людей, которые отказались от прививки против COVID-19, но обязаны вакцинироваться в соответствии с будущим приказом Министерства здравоохранения. В противном случае он будет нести ответственность.

Реклама

При этом список профессий, подлежащих обязательной вакцинации против COVID-19, будут постепенно расширят. Речь идет о включении в перечень работников сферы социальных услуг, учреждений защиты прав детей, реабилитационных учреждений, а также предприятий критической инфраструктуры.

Кого не смогут отстранить

Работники, имеющие противопоказания к прививке, не могут быть отстранены от работы, если не получат ее.

не могут быть отстранены от работы, если не получат ее. Если противопоказание к вакцинации у человека временное, у справки будет ограниченный срок действия ㅡ от трех месяцев или более.

Также работодатели не смогут отстранить от работы людей, получивших только первую дозу вакцины, поскольку в этой ситуации речь не идет об уклонении или отказе от вакцинации.

поскольку в этой ситуации речь не идет об уклонении или отказе от вакцинации. Кроме того, люди, переболевшие COVID-19, могут получить соответствующие сертификаты и воспользоваться ими. Сейчас в Минцифре завершают работу над такими сертификатами в "Дії".

На днях министр здравоохранения Виктор Ляшко анонсировал появление в Украине нового лекарства прямого действия от коронавируса. Он отметил, что разработчики рекомендуют использовать препарат при появлении первых симптомов COVID-19.