В трех областях Украины катастрофа с вакцинацией учителей - МОН

Педагоги не собираются вакцинироваться / УНИАН

В трех областях Украины критическая ситуация с вакцинацией педагогов. Там вакцинировано менее 10% учителей. Речь идет о Закарпатской, Ровенской и Тернопольской областях.

По словам министра образования и науки Украины Сергея Шкарлета, в Закарпатье и в Тернопольской области прививки получили по 7% педагогов, а в Ровенской - 7,2%.

Между тем, по состоянию на 18 ноября одной дозой препарата привиты 95,5% учителей страны, то есть, более 538 тыс. работников – 83% от общего количества.

Читайте такжеОбещанная тысяча за прививку: детально о том, как ее получитьТакже известно, что наибольше привитых учителей в Донецкой – почти 92%, Харьковской – 91,3%,Черкасской – 91,1% областях.

Шкарлет добавил, что дистанционное обучение действует еще в 4,7 тыс. учебных заведений, а каникулы продолжаются в 66 школах, из них 45 – только в одной Николаевской области.

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Напомним, американский миллиардер и основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс назвал сроки окончания пандемии коронавируса. По его словам, это случится, когда смертность от коронавируса и общий уровень инфицирования достигнут средних показателей сезонного гриппа.

Также в Украине открыли первый кабинет анонимной вакцинации. Он появился в Ужгороде. Посетить его для получения прививки от коронавируса могут те, кто подделал или купил сертификат о вакцинации и решился на истинную прививку.

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