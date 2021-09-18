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Социологи выяснили, какие регионы Украины верят в вакцинацию, а какие - нет

18 сентября 2021, 23:58
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Если украинцы и верят в вакцинацию, то многие боятся побочных эффектов.

Вакцинация
Украинцы боятся прививок от коронавируса / Reuters

Исследование социологической группы "Рейтинг" показало, как украинцы относятся к вакцинации. Социологи выяснили отношение к прививкам по регионам и показали результаты исследования в разрезе.

Отмечается, что участие в исследовании принимали 19 тыс. украинцев из 24 областей страны.

Наиболее не верят в эффективность вакцинации жители Сум – 34%, Одессы – 28%, Черновцов - 28%, Северодонецка – также 28%, Ужгорода 26% и Херсона – также 26%.

При этом, неэффективными вакцины считают жители Луцка – 26%, Винницы – 25%, Тернополя и Ровного – по 22%.

А вот верят и в вакцинацию, и в саму эффективность прививки, однако опасаются побочных эффектов в Хмельницком – 40%, Запорожье – 37%, Кропивницком – 37%, Днепре – 35%, Харькове и Чернигове – по 34%.

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Кроме этого, респонденты отвечали и на вопрос о доверии словам властей касательно темы коронавируса. Тут выяснилось, что не верят в высказывания чиновников только в шести областях, причем, на довольно низком уровне – 15-16%. Это – харьковчане, киевляне, жители Кропивницкого и Николаева, также население Черкасс и Северодонецка.

Напомним, исследование Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США доказало, что препарат компании Moderna обладает наибольшей степенью эффективности от госпитализации при COVID по сравнению с другими вакцинами.

Также ранее израильский врач рассказал о том, стоит ли делать третью дозу прививки от коронавируса. Также он назвал самую эффективную вакцину от Дельта-штамма.

viber
вакцинация рейтинги социологический опрос вакцина от коронавируса
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