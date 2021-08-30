Какая вакцина эффективнее и нужна ли бустерная вакцинация миру: израильский врач дал ответ

Вакцинация снижает риски тяжелого течения коронавируса / Getty Images

В Израиле начали применять третью дозу вакцины от коронавируса и уверены, что это положительно скажется на количество тяжело больных. Ведь несмотря на то, что привитые заражаются COVID-19, болезнь протекает в более легкой форме, чем у невакцинированных.

Об этом в интервью OBOZREVATEL поведал врач-анестезиолог, ответственный за клинические исследования препаратов от COVID-19 и постковидних поражений в одной из израильских компаний Борис Брыль.

По его словам, все вакцины одинаково защищают от новых штаммов инфекции 21 века. Однако есть две самых эффективных.

Врач утверждает, что количество инфицированных не стоит принимать как сильно важную информацию. Так как важнее количество заболевших и госпитализированных - тех, у кого есть симптомы и заболевание протекает тяжело. А ПЦР-тест - это только галочка о том, что человек переболел вирусом и в его организме выработались антитела.

Это он аргументирует тем, что в стране с большим количеством пожилых людей и большой плотностью населения до сих пор ничего не закрыто на карантин.

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Что касается третьей дозы прививки, так называемой бустерной вакцинации, то согласно научной работе, опубликованной в журнале Nature, надобности в ней нет. Такой шаг не снижает риска развития заболеваемости.

Тем более, что бустерная вакцинация проводится не менее, чем через 5 месяцев после основной, когда уровень защиты начинает снижаться.

Также врач рассказал, что наиболее эффективна против Дельта-штамма вакцина Moderna. Однако он утверждает, что и SinoVac может оказаться еще более эффективным.

Касательно вакцины Pfizer уже изучено 1,7 миллиона вакцинированных. Оказалось, что побочные эффекты при вакцинации данным препаратом минимальные. Среди них:

миокардит – 7 случаев на 100 тысяч человек в возрасте от 20 до 30 лет,

опоясывающий лишай - 16 случаев на 100 тысяч вакцинированных.,

увеличение лимфатических узлов – 78 случаев на 100 тысяч человек,

аппендицит – 25 случаев на 100 тысяч человек.

Израильский врач призывает мировое общество не тянуть с вакцинацией, так как только таким образом можно уберечь себя и близких от самых крайних последствий.

Напомним, недавнее исследование израильских и американских ученых показало, что применение вакцины от коронавируса компаний Pfizer Inc и BioNTech SE повышает вероятность возникновения заболеваний сердца. В частности, речь идет о миокардите. При этом, у заболевших коронавирусом эта угроза в разы выше.