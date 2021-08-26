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Обнаружена новая побочка от вакцины Pfizer - ученые

26 августа 2021, 16:52
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У противокоронавирусного препарата Pfizer обнаружили новый риск.

В Украине открылся первый центр массовой вакцинации от COVID-19
Некоторые вакцины провоцируют заболевания сердца / УНИАН

Новое исследование израильских и американских ученых показало, что применение вакцины от коронавируса компаний Pfizer Inc и BioNTech SE повышает вероятность возникновения заболеваний сердца. В частности, речь идет о миокардите. При этом, у заболевших коронавирусом эта угроза в разы выше. Результаты исследования опубликованы в научном журнале New England Journal of Medicine.

Эксперты сравнили вероятность возникновения конкретного заболевания у вакцинированных и невакцинированных людей, у которых ранее не диагностировали коронавирус. Также они провели подобное исследование проводилось среди переболевших и не переболевших COVID-19.

"В результате этого исследования в условиях общенациональной массовой вакцинации выяснилось, что вакцина BNT162b2 не связана с повышенным риском возникновения большинства изученных побочных эффектов. Вакцина связана с высокой вероятностью миокардита (от одного до пяти случаев на 100 тысяч человек)", - говорится в релизе.

Ученые утверждают, что риск серьезного заболевания значительно выше у зараженных коронавирусом. Уже зафиксировано 11 случаев на 100 тысяч человек.

Более того стало известно, что вакцина повышает вероятность аппендицита, опоясывающего герпеса, перикардита, аритмии, инфаркта миокарда и ряда других опасных заболеваний.

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Коронавирус в Украине - о чем ранее писал Главред:

По состоянию на утро среды, 25 августа 2021, коронавирус в Украине за сутки выявили у 727 жителей страны. Были госпитализированы 682 человека; летальных случаев - 20; выздоровели 382 человека.

Врач-иммунолог Андрей Волянский заявил, что в Украине ежедневно растет количество новых случаев коронавируса, вызванных штаммом Дельта, и пик заболеваемости COVID-19 можно ожидать уже в начале осени.

Эпидемиолог Андрей Александрин считает, что новый пик коронавируса начнется во второй половине сентября после того, как дети массово пойдут в закрытые коллективы.

Кампания по вакцинации в нашей стране может вскоре быть приостановлена из-за всплеска заболеваемости через 4-6 недель, заявил врач-инфекционист Виктор Петров. В том случае, если центры вакцинации будут работать, пациентам нужно будет обязательно сдавать тест на коронавирус.

viber
вакцина Pfizer
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