Обнаружена новая побочка от вакцины Pfizer - ученые

Некоторые вакцины провоцируют заболевания сердца / УНИАН

Новое исследование израильских и американских ученых показало, что применение вакцины от коронавируса компаний Pfizer Inc и BioNTech SE повышает вероятность возникновения заболеваний сердца. В частности, речь идет о миокардите. При этом, у заболевших коронавирусом эта угроза в разы выше. Результаты исследования опубликованы в научном журнале New England Journal of Medicine.

Эксперты сравнили вероятность возникновения конкретного заболевания у вакцинированных и невакцинированных людей, у которых ранее не диагностировали коронавирус. Также они провели подобное исследование проводилось среди переболевших и не переболевших COVID-19.

"В результате этого исследования в условиях общенациональной массовой вакцинации выяснилось, что вакцина BNT162b2 не связана с повышенным риском возникновения большинства изученных побочных эффектов. Вакцина связана с высокой вероятностью миокардита (от одного до пяти случаев на 100 тысяч человек)", - говорится в релизе.

Ученые утверждают, что риск серьезного заболевания значительно выше у зараженных коронавирусом. Уже зафиксировано 11 случаев на 100 тысяч человек.

Более того стало известно, что вакцина повышает вероятность аппендицита, опоясывающего герпеса, перикардита, аритмии, инфаркта миокарда и ряда других опасных заболеваний.

