Резкий скачок заболеваемости и смертей: эксперт назвал сроки новой волны COVID-19

Украине грозит новый пик коронавируса / Фото Reuters

Новый пик коронавируса начнется во второй половине сентября после того, как дети массово пойдут в закрытые коллективы, заявил кандидат медицинских наук, руководитель Национальной экспертной группы по инфекционному контролю, эпидемиолог Андрей Александрин.

В эфире Апостроф TV он сравнил ситуацию в Украине и РФ, где продолжает держаться высокая смертность и заболеваемость.

"В Российской Федерации тоже пик заболеваемости. Но за счет низкого охвата вакцинацией там очень высокая заболеваемость и смертность. Такую же ситуацию мы будем наблюдать в Украине. Я думаю, что это начнется во второй половине сентября, когда дети массово пойдут в закрытые коллективы", - отметил Александрин.

С другой стороны он напомнил, что в Великобритании уже вакцинировали людей в группе риска с охватом в 90%, поэтому смертность у них упала в 17 раз по сравнению с прошлой зимой-весной.

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Напомним, за прошедшие сутки в Украине выявили 1003 новых случая коронавирусной болезни. Зафиксировано 25 смертей.

При этом за сутки госпитализировали 701 человека.