В Украине могут закрыть центры вакцинации: врач назвал причину

Центры вакцинации могут временно закрыть / УНИАН

Компания по вакцинации в нашей стране может вскоре быть приостановлена из-за всплеска заболеваемости через 4-6 недель. В том случае, если центры вакцинации будут работать, пациентам нужно будет обязательно сдавать тест на коронавирус

"Активной вакцинальной кампании мы будем иметь еще 4-6 недель, а дальше не исключено, что нам придется ее свернуть в связи с обострением ситуации", – предупредил врач-инфекционист Виктор Петров в эфире Обозревателя.

Как пояснил медик, прививочная кампания всегда проводится в условиях благополучной эпидемиологической ситуации, а не в ситуации всплеска заболеваемости. По его оценкам, до такого всплеска осталось несколько недель.

"Время у нас сейчас золотое, его нужно использовать максимально эффективно. Мы должны использовать его для того, чтобы привиться, а не ждать у моря погоды, пока мы все переболеем", – подчеркнул он.

Реклама

Петров предположил: если центры вакцинации продолжат функционировать в таких условиях, возникнет потребность в тестировании тех, кто захочет получить прививку, поскольку существенно повысится риск того, что человек может быть заражен коронавирусом.

"Мы не будем знать, кто из людей инфицирован, а кто нет. Поэтому дополнительно придется организовывать тестирование перед прививкой. Даже если человек будет чувствовать себя достаточно хорошо на момент прививки, перед тем как прививать, следует сделать антигенный тест или попросить у него результат ПЦР-тестирования. Поскольку, если эпидемиологическая ситуация обострится, возникнет опасность того, что мы можем прививать людей, которые уже будут инфицированы коронавирусом", – пояснил врач.

Он рассказал, что в случае заражения человека COVID-19 прививка теряет смысл, а еще может стать причиной дополнительных побочных реакций.

"Те, кто не прививается сейчас, рискуют иметь отсроченную прививку в связи либо с болезнью, либо с тем, что мы не будем иметь гарантий безопасности среды от коронавируса", – подчеркнул медик.

Вакцинация от коронавируса - о чем ранее писал Главред:

Последние научные исследования показали наибольшую эффективность от Дельта-штамма коронавируса двух вакцин – Pfizer и Moderna. Они - лучшего качества, заявил председатель комиссии по биобезопасности и биологической защите при Совете национальной безопасности и обороны, академик НАН Украины Сергей Комисаренко.

Украинское правительство зарегистрировало вакцину от COVID-19 производителя Johnson & Johnson.

В Минздраве агитируют украинцев активнее делать прививки от коронавируса - на сей раз глава ведомства Виктор Ляшко пообещал раздавать бесплатные билеты на праздничный концерт на НСК "Олимпийский".

В Министерстве здравоохранения заявили, что привилегии для привитых украинцев будут вводить только, когда в стране вакцинируют 50% населения.