В Минздраве рассказали, когда вакцинированные украинцы получат свои привилегии

В Украине вакцинированные граждане получат привилегии после того, как будет привито 50% населения / УНИАН

В Министерстве здравоохранения заявили, что привилегии для привитых украинцев будут вводить только, когда в стране вакцинируют 50% населения.

Об этом главный санврач Игорь Кузин рассказал в интервью "Укринформу".

"По крайней мере мы должны дойти до отметки в 50% вакцинированного населения и уже после того внедрять какие-то мотивационные стимулы, чтобы люди пришли в пункты вакцинации, или регулировать вопросы доступа к каким-то публичных мероприятий, или регулировать пользование общественными услугами", - отметил Кузин.

По его словам, на данный момент Минздрав планирует стимулировать работников критической инфраструктуры.

"Речь идет о работниках транспорта, медицинских работников, и мы сейчас обсуждаем вопрос о невозможности работы общежитий, если там недостаточное количество вакцинированных людей. Мы сталкивались с большим количеством вспышек, которые регистрировались именно в общежитиях", - добавил он.

Напомним, в Минздраве рассказали, как будут работать школы во время новой волны коронавирусной инфекции. Если Украину накроет новая вспышка COVID-19, то школы, находящиеся в "желтой", "оранжевой" и "красной" зонах, смогут работать, если в них будет вакцинировано 80% педагогов.

Также ранее Кузин заговорил о возможности привилегий для вакцинированных украинцев, однако добавил, что этот вопрос власти будут рассматривать в середине текущего месяца.