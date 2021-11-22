В Славянске появились "антиковидные" такси

Водители пытаются уберечь себя от коронавируса.
В Славянске Донецкой области местные таксисты удивили решением безопасности от коронавируса. Они обустроили салоны своих автомобилей "противокоронавирусными" клеенчатыми стенками.
Соответствующее видео появилось в Telegram-канале "Хелоу Славянск".
Водители оборудовали автомобили прозрачными стенами из толстого полиэтилена, разделив тем самым салон на две зоны: зону водителя и зону пассажира.
Для оплаты за проезд есть специальное отверстие в "стене".
Читайте такжеВрач перечислил симптомы коронавируса, при которых стоит немедленно обратиться в больницуНапомним, Кабинет министров Украины поручил соответствующим министерствам и ведомствам усилить контроль за проверкой достоверности COVID-сертификатов.
Также ранее Министерство здравоохранения расширило перечень профессий, для которых вакцинация против коронавирусной инфекции является обязательной.
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