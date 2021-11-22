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За подделку придется отвечать по полной: в Украине ужесточают проверку COVID-сертификатов

22 ноября 2021, 16:09
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Власти хотят получить от украинцев реальную вакцинацию, а не поддельный сертификат.

ковид-сертификат, проверка
Власти настроены решительно бороться с ложной вакцинацией / УНИАН

Кабинет министров Украины поручил соответствующим министерствам и ведомствам усилить контроль за проверкой достоверности COVID-сертификатов.

Об этом во время сегодняшнего селекторного совещания заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, акцентировав на необходимости реальной вакцинации населения страны.

"По итогам совещания была дана задача соответствующим министерствам и ведомствам разработать вопрос усиления контроля за проверкой достоверности COVID-сертификатов с помощью их QR-кодов", - сказал он.

Между тем, только за неделю открыто около 200 дел о поддельных сертификатах.

Читайте такжеОбещанная тысяча за прививку: детально о том, как ее получитьНапомним, проверка"ковидных" сертификатов работниками Госпотребслужбы, Центра контроля и профилактики болезней и патрульной полиции началась с 21 октября.

Также ранее Министерство здравоохранения расширило перечень профессий, для которых вакцинация против коронавирусной инфекции является обязательной.

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