За подделку придется отвечать по полной: в Украине ужесточают проверку COVID-сертификатов

Власти хотят получить от украинцев реальную вакцинацию, а не поддельный сертификат.
Кабинет министров Украины поручил соответствующим министерствам и ведомствам усилить контроль за проверкой достоверности COVID-сертификатов.
Об этом во время сегодняшнего селекторного совещания заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, акцентировав на необходимости реальной вакцинации населения страны.
"По итогам совещания была дана задача соответствующим министерствам и ведомствам разработать вопрос усиления контроля за проверкой достоверности COVID-сертификатов с помощью их QR-кодов", - сказал он.
Между тем, только за неделю открыто около 200 дел о поддельных сертификатах.
Читайте такжеОбещанная тысяча за прививку: детально о том, как ее получитьНапомним, проверка"ковидных" сертификатов работниками Госпотребслужбы, Центра контроля и профилактики болезней и патрульной полиции началась с 21 октября.
Также ранее Министерство здравоохранения расширило перечень профессий, для которых вакцинация против коронавирусной инфекции является обязательной.
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