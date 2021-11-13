Нет угля: в Украине не работают больше половины блоков ТЭС

В Украине не работают больше половины блоков ТЭС / УНИАН

По состоянию на 13 ноябре в Украине не работают 60% блоков теплоэлектростанций (ТЭС) ‒ из-за нехватки угля. Об этом говорят данные, которые опубликованы на сайте Национальной энергетической компании "Укрэнерго".

Сообщается, что в настоящее время не работают 20 энергоблоков на разных ТЭС по всей Украине. Из них 14 не функционируют из-за отсутствия угля, а на шести идут ремонтные работы.

Стоит отметить, что на данный момент нагрузку осуществляют только три блока из 23 государственных электростанций.

На частных ТЭС ситуация заметно лучше — не работают всего четыре энергоблока Луганской теплоэлектростанции. Она переведена на экономный режим работы из-за нехватки угля, который на эту ТЭС сейчас можно привехти только с территории Российской Федерации.

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Напомним, ранее замминистра энергетики Максим Немчинов заявлял, что у Украин нет достаточного количества угля для прохождения отопительного сезона.

Также он сказал, что Министерство энергетики рассчитывает на уже подписанные контракты и поставку ископаемых.