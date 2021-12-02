Жуткая трагедия в Полтаве: в квартире, запертой изнутри, загадочно умерли двое парней

Квартира была заперта изнутри / pixabay

В Полтаве случилась ужасная трагедия. В среду, 1 декабря, в одной из арендованных квартир на Рыболовном Переулке были найдены тела двух парней 25 и 17 лет. О страшной находке копам сообщила хозяйка квартиры.

Как рассказали в полиции, в квартире был еще один парень, его без сознания госпитализировали в реанимацию. Копы устанавливают его личность.

"Сообщение от владелицы квартиры поступило в полицию 1 декабря около 17:00. Во время выезда на место происшествия следственно-оперативная группа установила личности умерших. Ими оказались 25-летний мужчина из Гадяччины и 17-летний юноша из Миргородщины. Во время осмотра тел умерли, визуальные признаки насильственной смерти не обнаружены", - рассказали в полиции.

Пока известно, что парни приехали в Полтаву из разных районов области на заработки, а арендованная ими квартира была закрыта изнутри.

По факту следователи начали досудебное расследование по части 2 статьи 115 (преднамеренное убийство двух или более лиц) Уголовного кодекса Украины. Обстоятельства и причины смерти выясняет следствие.

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