Рисовал картину и вспыхнул огнем: на Львовщине 30-летний мужчина получил 50% ожогов тела

Огонь мгновенно охватил мужчину / Pixabay

Жуткий инцидент на Львовщине в городе Червоноград 30-летний художник, рисуя картину, получил 50% ожогов тела. Его срочно госпитализировали. Он в тяжелом состоянии.

Как сообщает департамент по гражданской защите Львовской ОГА, трагедия случилась 30 ноября в квартире по ул. Стуса.

Мужчина работал с краской.

"Пациент поступил в наше ожоговое отделение в тяжелом состоянии с ожогами ІІ степени пламенем бензина. Площадь поражения достигла ориентировочно 50% тела. Мы немедленно провели хирургическую обработку ожоговых ран, наладили инфузионную терапию. Больной в сознании, дышит самостоятельно, лечение осложняется циррозом печени и ожирением ІІ-ІІІ степени в пациента", - сказал в комментарии "Львовскому порталу" врач-комбустиолог 8 городской клинической больницы Львова Тарас Хаба.

По словам потерпевшего, ожоги он получил во время рисования картины с использованием бензина. Жидкость внезапно вспыхнула огнем, который перебросился на него.

Напомним, на Закарпатье случилось страшное ДТП. Фура сбила женщину и протянула ее 200 метров. 65-летней жительнице Свалявы оторвало голову.

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