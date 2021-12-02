Смертельная авария в Харькове: в ДТП на "зебре" погибли люди

Свидетели винят в случившемся плохое освещение дороги.
В Харькове снова произошла смертельная авария. Женщины, переходившие дорогу по "зебре", скончались от удара машины.
Как говорится в сюжете ТСН, ДТП произошло возле автобусной остановки близ села Водяное вечером 1 декабря. Машина влетела в пешеходов на скорости.
Одна из женщин скончалась на месте, другую - госпитализировали с многочисленными переломами и медики не смогли ее спасти. .
Отмечается, что водитель авто был трезв. Место ДТП он не покинул. Теперь он ждет объявления о подозрении.
Очевидцы трагедии говорят, что данном участке дороги отсутствует освещение. Поэтому в темноте водитель мог не заметить женщин.
Напомним, на Закарпатье случилось страшное ДТП. Фура сбила женщину и протянула ее 200 метров. 65-летней жительнице Свалявы оторвало голову.
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