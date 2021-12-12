Во время отдыха в Египте при загадочных обстоятельствах умер отец экс-нардепа

Отец Татьяны Черновол - Николай / facebook.com/100003579973128

В Египте после купания в море умер 66-летний украинец - отец экс-депутата Верховной Рады Татьяны Черновол Николай.

Горестной новостью Черновол поделилась в Facebook и добавила, что ее семья до сих пор не знает, что произошло в тот день.

"Отдыхал с мамой. Плавали в море, смотрели на рыбок. Вдруг что-то произошло. Выбросив маску и поплыл к берегу, мама увидела, что не дышит, но плывет. На мелководье остановился – и отключился. Люди на берегу спасали, в больнице запустили сердце, которое дорогой остановилось. Анализы — были в норме. Мозг был жив, сердце забилось, как у спортсмена, с каждым днем становилось лучше... Думали — чудо, еще немного и проснется, будем вспоминать и удивляться. Рядом была мама, а я в это время была на телефонной связи… И тут все остановилось…", – написала Татьяна.

Медики, которые боролись за жизнь ее отца, также не смогли объяснить, что произошло.

Между тем, экс-нардеп обвиняется страховую компанию, которая, по ее словам, начала "химичить" с анализами, чтобы не выплачивать страховку.

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Также Татьяна сообщила, что ее отца похоронят во вторник, 14 декабря, в селе Гора.

"Он еще был таким молодым, только 66 лет. Никогда не болел, никогда у него ничего не болело... Жил, сильный. Он единственный мог поднять вазон с пальмой... Он погиб так неожиданно, хотя всегда оберегал нас от чего-то "врасплох". Теперь он будет еще больше оберегать с моим мужем Николаем. Иначе быть не может", - добавила Черновол.

Напомним, в турецкой Анталии скончалась киевлянка. В связи с этим, консульство Украины просит помочь общество в поисках ее родных.

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