В Италии 80-летний мужчина зверски убил жену-украинку

Насилие / pixabay

В Италии мужчина убил свою 61-летнюю жену-украинку. Он признался, что четыре раза ударил ножом жену из-за отказа в интиме.

Как сообщает Giornale Di Sicilia, трагедия произошла в ночь с 25 на 26 декабря.

Отмечается, что подозреваемого задержали на следующий день, но свидетельству мужчины полицейские поверили не сразу.

Погибшую звали Наталья Киричек, она жила в Италии последние 20 лет, а задержанный был ее мужем. Мужчина рассказал, что жена отказалась заниматься с ним сексом.

Потом, когда женщина пошла спать, то он схватил нож и нанес ей четыре удара. Нож попал в сердце, что привело к мгновенной смерти.

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После убийства начал звонить на работу жены

Кроме того, после убийства мужчина вел себя странно и даже утром выгулял собаку, а потом рассказал о кровавой расправе над женой своему товарищу, но тот ему не поверил.

Также задержанный позвонил в ресторан, где работала его жена и рассказал, что Наталья больше не придет на работу, ведь она мертва.

Уже после этого звонка в дом приехали правоохранители. Но тело Натали обнаружили в крови.

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Как сообщал Главред, 20 июля в Луцке Волынской области произошло жестокое двойное убийство. 62-летний Василий Пилипюк убил дочку и бывшую жену. Тело девушки нашли в коридоре. Вероятно, она пыталась убежать. Ее мать в момент нападения спала.

Месяц назад вступил в силу приговор суда в отношении мужчины из-за домашнего насилия. Если бы его не просто оштрафовали, а отправили в тюрьму, то жизнь двоих человек можно было бы спасти.

Ранее в небольшом городке Теребовля в Тернопольской области 19 июня произошла трагедия. Мужчина убил свою 28-летнюю супругу, а потом покончил с собой. Сиротой осталась трехлетняя дочь пары.

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