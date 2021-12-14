УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Под Днепром в лесополосе нашли тело убитого военного

14 декабря 2021, 18:56

Военнослужащий служил в воинской части А1302, которая дислоцируется в этом районе.

Село Вольное / Днепр Вечерний

Под Днепром нашли тело убитого военного с признаками насильственной смерти.

Как сообщает пресс-служба 93-й ОМБр Холодный Яр, полиция тело обнаружила в лесополосе недалеко от автодороги Губиниха-Вольное в районе села Вольное Новомосковского района.

Сообщается, что военнослужащий Л. служил в воинской части А1302, которая дислоцируется в этом районе.

"В результате осмотра места происшествия следственно-оперативная группа установила, что смерть военнослужащего наступила в результате причинения ему тяжкого телесного повреждения", - говорится в публикации.

Правоохранители уже установили и задержали подозреваемых. Согласно предварительной информации - это военнослужащие этой же в/ч.

Реклама

"По факту смерти военнослужащего Л. приказом командира воинской части А1302 назначено служебное расследование", - рассказали в ОМБр.

Отмечается, что командование в/ч по данному трагическому ЧП готово содействовать "всестороннему и беспристрастному досудебному расследованию" для установления полной картины обстоятельств и событий.

По результатам расследования будет предоставлена ​​дополнительная информация, добавили в отдельной мехбригаде.

Читайте такжеВ Ровенской области неизвестный жестоко убил мужчину вместе с его собакой

Как сообщал Главред, 20 июля в Луцке Волынской области произошло жестокое двойное убийство. 62-летний Василий Пилипюк убил дочку и бывшую жену. Тело девушки нашли в коридоре. Вероятно, она пыталась убежать. Ее мать в момент нападения спала.

Месяц назад вступил в силу приговор суда в отношении мужчины из-за домашнего насилия. Если бы его не просто оштрафовали, а отправили в тюрьму, то жизнь двоих человек можно было бы спасти.

Ранее в небольшом городке Теребовля в Тернопольской области 19 июня произошла трагедия. Мужчина убил свою 28-летнюю супругу, а потом покончил с собой. Сиротой осталась трехлетняя дочь пары.

Читайте также:

viber
полиция военнослужащие тело
Сейчас вы просматриваете новость «Под Днепром в лесополосе нашли тело убитого военного». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Гороскоп Таро на неделю 13-19 декабря: Львам – серьезные решения, Козерогам – наслаждения, Рыбам – расходыГороскоп Таро на неделю 13-19 декабря: Львам – серьезные решения, Козерогам – наслаждения, Рыбам – расходы Гороскоп по картам Таро на декабрь 2021 для водных знаков зодиака - Скорпионов, Рыб, РаковГороскоп по картам Таро на декабрь 2021 для водных знаков зодиака - Скорпионов, Рыб, Раков Невероятная альтернатива селедке под шубой: простой и вкусный рецепт салата на Новый год 2022Невероятная альтернатива селедке под шубой: простой и вкусный рецепт салата на Новый год 2022 Самые счастливые и самые ужасные дни 2022 года: астролог назвал датыСамые счастливые и самые ужасные дни 2022 года: астролог назвал даты Вкуснейший мясной рулет на Новый год 2022: невероятно простой рецептВкуснейший мясной рулет на Новый год 2022: невероятно простой рецепт
Хочешь первым узнавать о важных новостях в Telegram?
позже
Подписаться
19:39

В России отреагировали на санкции против ЧВК "Вагнер"

19:38

Украина в НАТО, Донбасс и "гарантии" Москве: Макрон позвонил Путину перед встречей с ЗеленскимВидео

19:29

Одиночество Путинамнение

19:07

Гороскоп на завтра 15 декабря 2021: Ракам – знаки судьбы, Львам – ревность, Скорпионам – потериВидео

19:00

"Снежка-Украина" награждена как "Добросовестный налогоплательщик – 2020" новости компании

Реклама
18:56

Под Днепром в лесополосе нашли тело убитого военногоВидео

18:42

Издевался над несовершеннолетними и снимал на видео: в Чернигове будут судить серийного насильника

18:36

Приметы на 15 декабря: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

18:35

Гороскоп на 2022 год для Тельца: невероятный успех в карьере и личной жизниВидео

18:23

Неизвестная болезнь забрала почти сотню жизней в Африке: ВОЗ сообщает первые подробности

18:19

Тина Кароль удивила фанатов кардинальными переменами во внешности

18:01

Третья доза вакцины от COVID-19 в Украине: в Минздраве рассказали, кому рекомендуют еще один уколВидео

17:55

Под Киевом мужчина устроил стрельбу по людям: силовикам пришлось брать штурмом его квартируВидео

17:31

Надя Дорофеева обнажила точеные ножки в экстремально коротком жемчужном мини

17:10

"Очень черная пятница": в киевском супермаркете сделали "скидку" на сосиски из индейки за 2000 грн

16:54

Северный поток-2 остановит транзит газа через Украину: Зеленский предупредил Европу о мощном удареВидео

16:48

Зеленский 15 декабря встретится с Макроном и новым канцлером ГерманииВидео

16:43

Более 500 км дорог за год: на Днепропетровщине подводят итоги "Большой стройки"

16:35

Новая "услуга" от Укрзализныци: снегопад атаковал людей прямо в вагонеВидео

16:35

Самый красивый новогодний маникюр 2022, который одобрит Черный Водяной ТигрФото

Реклама
16:31

Что подарить мужу на Новый год 2022 - классические и оригинальные идеи подарковВидео

16:26

Под Днепром отец 10 лет насиловал троих дочерей

16:10

Диетолог перечислила продукты, которые повышают риск тромбоза после COVID-19

16:05

Праздники в январе 2022: сколько будут отдыхать в Украине

15:54

Кулеба о диалоге Зеленского и Путина: организация переговоров не ведетсяВидео

15:43

Как уберечь печень от разрушения - ответ нутрициолога

15:39

И это только начало: подсолнечное масло в Украине подорожало более чем на 60%Видео

15:14

Как избавиться от отеков тела - советы диетологаВидео

15:11

Как нарядить елку в Новый год 2022 для привлечения денежного успеха и удачи – цвета для знаков ЗодиакаВидео

14:55

"Куек, остановись!": Ани Лорак вышла на сцену без трусиков в платье с неприличным разрезом

14:44

"Отправили в роддом уже умирать": коронавирус забрал жизнь беременной на 7 месяце, муж винит врачей

14:40

Драка под Радой: митинг ФОПов перерос в стычки с силовикамиВидео

14:24

Борьба за Украину и ситуация с пленными: Зеленский подверг критике Запад и призвал ударить по РФВидео

14:15

Вкуснейшие салаты на Новый год 2022: три изумительно простых рецептаВидео

14:14

Рада поддержала допуск иностранных военных в Украину на учения

14:10

Надежда Мейхер едва прикрыла соски летящим полупрозрачным платьем

14:03

Украина ввозит в десять раз больше свинины, чем экспортирует: на таможне шокировали цифрами

13:52

"Ждите цунами заражений": в ВОЗ предупредили о совместной "атаке" штаммов "Дельта" и "Омикрон"

13:47

Лунный календарь стрижек на январь 2022: лучшие дни для новой прически и покраски

13:36

Магнитные бури в декабре 2021: как пережить День святого Николая и РождествоВидео

Реклама
13:31

Как украсить елку в Новый год 2022, чтобы привлечь удачу – стильные и необычные решения в год Тигра

13:15

Отказ Киева от НАТО в обмен на отвод войск: Зеленский заявил о "выброшенных на помойку" обещаниях РФВидео

13:06

Потенциал для шантажа: Зеленский назвал причину скопления войск РФ возле украинской границыВидео

13:04

Диагноз поставили в 11 лет: во Львове бабушка подарила внуку шанс на нормальную жизньВидео

12:40

Сердце занято, но не Огневич: на кого Дмитрий Шевченко променял певицу

12:25

Верховная Рада упростила получение гражданства иностранцам, которые воевали за УкраинуВидео

12:16

"Большая стройка" Зеленского капитально обновила объездную Тального: дорогу откроют 15 декабря

12:11

Вашингтон не будет ничего решать с Путиным за спиной Украины - Кулеба

12:10

Снег будет сыпать почти ежедневно: украинцев предупредили о резком похолоданииВидео

11:52

Католическое Рождество 2021 – дата, традиции, будет ли выходной

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять