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"Копов вызвали, но те не доехали": на Черниговщине поймали мужчину, убившего сожительницу и месяц прятавшегося

14 декабря 2021, 08:57
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Подозреваемый месяц скрывался в полях и заброшенных помещениях. Когда его задержали, он рассказал, что женщину убил на почве ревности.

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На Черниговщине поймали мужчину, убившего сожительницу и месяц прятавшегося/ gazeta-apelsin.com

В селе Кладьковцы (Черниговская область) в хлеву в заброшенном доме обнаружили 44-летнего мужчину, который подозревается в убийстве сожительницы и скрывался от полиции. Об этом сообщает портал ТСН со ссылкой на правоохранителей.

Подозреваемый в убийстве был обнаружен родственниками покойной, которые и вызвали полицию. Мужчину задержали. По версии следствия, он на глазах у четырех детей убил их мать – свою сожительницу.

Причем в тот вечер 9-летний мальчик звонил в полицию и кричал о том, что мужчина жестоко избивает его мать. Однако ребенок назвал прежнее, до декоммунизации, название улицы и копы не смогли найти дом.

Подозреваемый месяц скрывался в полях и заброшенных помещениях. Когда его задержали, он рассказал, что женщину убил на почве ревности.

"Полицейские установили, что 44-летний подозреваемый почти месяц скрывался в окрестных полях. По словам мужчины, он питался яблоками, а спал в емкости из-под удобрений. Полицейские задержали подозреваемого, ему грозит до 15 лет лишения свободы", — говорит пресс-секретарь Национальной полиции по Черниговской области Наталья Слабеняк.

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Напомним, ранее в Хмельницкой области в селе Гатное, в Деражнянском районе, 58-летний мужчина жестко расправился со своей супругой.

Мужчина убил жену да еще и в день ее рождения. После расправы мужчина побежал к соседу и рассказал о трагедии. Правоохранители задержали подозреваемого. санкция которой предусматривает до 15 лет заключения.

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