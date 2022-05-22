В Турции проректор ХНУ им. Каразина убил своих детей и ранил жену

В Турции проректор ХНУ им. Каразина убил своих детей / Соцсети/Vladimir Khotko

В Турции бывший 38-летний депутат горсовета Харькова убил двух своих детей и ранил жену. Правоохранители задержали мужчину. Об этом сообщает Sabah.

Как известно, погибшим детям было 4 и 6 лет.

Трагедия произошла в съемной двухэтажной квартире, на нижнем этаже которой жили свекровь и жена.

Во время ссоры мужчина взял нож и ранил жену, а после этого убил детей.

Правоохранителей вызвали соседи, которые слышали крики женщины. Полицейские приехали на место происшествия и арестовали злоумышленника. Его обвиняют в умышленном убийстве.

В местных пабликах пользователи, которые лично знали семью, утверждают, что у мужчины была депрессия.

Из Харькова они. Такая замечательная девочка была Танюшка (погибший ребенок - Главред), общительная. Даже не верится, что вчера они с детьми играла, сегодня ее нет. Отец был в глубокой депрессии, принимал антидепрессанты", - написала Ума Гельбах.

Харьковское издание Newsroom сообщает, что арестованным оказался Алексей Навроцкий. Он в 2009-2014 годах был помощником народного депутата Украины Ирины Горийной и дважды избирался депутатом Харьковского райсовета. В 2015 году Навроцкий стал депутатом Харьковского городского совета, находясь во фракции "За Харьков, за Возрождение".

До начала полномасштабной войны Навроцкий был проректором по научной работе ХНУ им. Каразина, а 3 марта ушел в отпуск "за свой счет".

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Напомним, в Нижнем Новгороде зарезали российского миллиардера Василия Мельникова и его семью - жену и двух маленьких сыновей. Тела обнаружили в его собственной элитной квартире.

Как известно, семья вернулась из отпуска на Мальдивских островах. Бизнес миллиардера оказался на грани краха из-за санкций. По версии следствия, Мельников убил жену и детей, после чего покончил с собой.

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